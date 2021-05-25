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25 мая,
2021
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Новости

«Росатом» вложится в строительство горно-обогатительного комбината вблизи Томска

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Урановый холдинг «АРМЗ», входящий в госкорпорацию «Росатом», инвестирует в строительство Туганского горно-обогатительного комбината 500 миллионов рублей. Изначально запустить комбината на базе титан-циркониевого месторождения в 32 километрах от Томска планировали в 2016 году.


Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Cтроительство первой очереди ГОКа близится к концу, а запуск производства запланирован на IV квартал 2021 года, сообщает пресс-служба «Росатома». Вложенные «АРМЗ» деньги пойдут на завершение строительно-монтажных работ. Инвестиции позволят  получить 25% акций комбината с правом на дальнейшее увеличение доли  Сейчас в рамках строительства идет освоение Южно-Александровского участка и строительство комбината по переработке 575 тысяч тонн рудных песков в год.


Проект будет первым полномасштабным производством по направлению редких и редкоземельных металлов в рамках дорожной карты Российской Федерации «Технологии новых материалов и веществ», — говорится в сообщении. — Мощности по переработке позволят обеспечить стабильность, безопасность и бесперебойность поставок стратегически важных концентратов – циркониевых, титановых и рутил-лейкоксеновых для нужд Госкорпорации «Росатом» и других крупных российских предприятий.


Напомним, о планах по разработке уникального Туганского титан-циркониевого месторождения, крупнейшего в России по запасам кварцевых песков, говорили еще в 2014 году. Тогда сообщалось, что инвесторами проекта выступают госкорпорация «Ростех» и частный фонд Izurium Capital (Великобритания). Месторождение расположено в 32 километрах к северо-востоку от Томска, в районе деревни Малиновка. Изначально запуск комбината планировался на 2016 год. 


При этом комбинат «Ильменит» на месторождении существует с 2002 года. В 2005 году предприятие ввело в эксплуатацию опытно-промышленное производство по добыче и обогащению рудных песков мощностью 125 тысяч тонн в год.


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