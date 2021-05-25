«Росатом» вложится в строительство горно-обогатительного комбината вблизи Томска

Проект будет первым полномасштабным производством по направлению редких и редкоземельных металлов в рамках дорожной карты Российской Федерации «Технологии новых материалов и веществ», — говорится в сообщении. — Мощности по переработке позволят обеспечить стабильность, безопасность и бесперебойность поставок стратегически важных концентратов – циркониевых, титановых и рутил-лейкоксеновых для нужд Госкорпорации «Росатом» и других крупных российских предприятий.





Напомним, о планах по разработке уникального Туганского титан-циркониевого месторождения, крупнейшего в России по запасам кварцевых песков, говорили еще в 2014 году. Тогда сообщалось, что инвесторами проекта выступают госкорпорация «Ростех» и частный фонд Izurium Capital (Великобритания). Месторождение расположено в 32 километрах к северо-востоку от Томска, в районе деревни Малиновка. Изначально запуск комбината планировался на 2016 год.





При этом комбинат «Ильменит» на месторождении существует с 2002 года. В 2005 году предприятие ввело в эксплуатацию опытно-промышленное производство по добыче и обогащению рудных песков мощностью 125 тысяч тонн в год.





ПОДДЕРЖИ ТВ2



