«Росатом» проведет в Северске онлайн-хакатон «Цифровой форсаж атомных городов»

Хакатон станет первым шагом к созданию в каждом городе сообществ горожан, активно продвигающих новые цифровые инструменты взаимодействия органов власти, жителей и бизнеса, – отметила генеральный директор АО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина. – Идея была в том, чтобы предложить жителям атомных городов присоединиться к нашей команде и напрямую участвовать в развитии города, вместе создавать комфортную городскую среду. Мы запускаем в этих городах интеграционную платформу «Умный город», а набор цифровых сервисов, которые ею используются, может варьироваться. Никто лучше жителей не знает, чем живет город, какие потребности самые актуальные и какие цифровые сервисы востребованы в первую очередь. Такая «привязка к местности» очень важна.