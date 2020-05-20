«Росатом» проведет в Северске онлайн-хакатон «Цифровой форсаж атомных городов». На соревновании IT-специалистам нужно будет сгенерировать приложение для системы «Умный город». Призовой фонд – 900 тысяч рублей, сообщает издание ЗАТО Говорим.

Сбор заявок на участие в хакатоне начался 18 мая. Участники соревнования будут взаимодействовать дистанционно. Им нужно будет сгенерировать и разработать прототипы цифровых сервисов по тематике «Умного города». Лучшие разработки будут применять в городах – участниках проекта «Умный город Росатома».

Хакатон станет первым шагом к созданию в каждом городе сообществ горожан, активно продвигающих новые цифровые инструменты взаимодействия органов власти, жителей и бизнеса, – отметила генеральный директор АО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина. – Идея была в том, чтобы предложить жителям атомных городов присоединиться к нашей команде и напрямую участвовать в развитии города, вместе создавать комфортную городскую среду. Мы запускаем в этих городах интеграционную платформу «Умный город», а набор цифровых сервисов, которые ею используются, может варьироваться. Никто лучше жителей не знает, чем живет город, какие потребности самые актуальные и какие цифровые сервисы востребованы в первую очередь. Такая «привязка к местности» очень важна.

Заявки на участие в хакатоне можно подать до 26 мая на сайте мероприятия. Разрабатывать проект можно индивидуально или в команде численностью не более пяти человек. При этом капитан команды должен быть жителем «атомного» города либо студентом профильного вуза.





Сам хакатон пройдет с 29 мая по 1 июня и завершится защитой проектов перед жюри. Руководители администраций «атомных» городов, представители профильных министерств и ведомств, авторитетные эксперты в сфере цифровизации городской среды, разработчики программного комплекса «Умный город Росатома» будут сопровождать и поддерживать работу команд. Они же войдут в состав жюри, которое 1 июня объявит победителей.