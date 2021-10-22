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Ролик в стиле сериала «Игра в кальмара» сняли сотрудники ГИБДД из Красноярска

ТВ2 ТВ2

Сотрудники ГИБДД Красноярска сняли видео о правилах перехода пешеходного перехода в стиле популярного сериала «Игра в кальмара». Ролик опубликован в инстаграме ведомства.

«ГИБДД предупреждает – никаких игр на проезжей части! Даже в «Красный свет – зеленый свет»! ОСОБЕННО в «Красный свет – зеленый свет»! Инспектор все видит…», — отмечают в ГИБДД Красноярска.

Добавим, что сериал «Игра в кальмара» — первое южнокорейское шоу, возглавившее топ Netflix. Оно рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Чтобы выиграть 40 миллионов долларов, они должны пройти шесть детских игр. При этом все проигравшие погибают.

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