Ролик на стихи Бродского сняли томские студенты во время самоизоляции

Студенты томского Губернаторского колледжа сняли видео, посвященное режиму самоизоляции, по мотивам стихотворения Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты».
В ролике снимаются студенты театрального отделения.
«Актерской специальности нужна сцена, нужен творческий выброс, — считает преподаватель Любовь Березкина. — Они сейчас этого не получают. Но они могут это получить через социальные сети. Для них это была непростая работа. Они аккумулировались в творческую деятельность, не выпали из процесса, что важно для студентов творческой специальности. Классно то, что мы выполнили в этом ролике на 100 % условия изоляции. Мы не встречались, снимали родственники: бабушки, сестры, мамы, папы. Весь ролик состоит из кусочков, их всего 14. Если каждый кусочек брать как кульминационную точку, в которой оказался герой, можно снять предисловие о том, каким образом он оказался в этой точке. Если совсем нас посадят в изоляцию, можно снять целых 14 историй о том, как все это произошло».
Режим самоизоляции в Томской области ввели 31 марта, и продлится он до 30 апреля. Также сообщалось, что томские колледжи и техникумы перешли на дистанционное обучение с 23 марта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Томской области ввели режим полной самоизоляции
«Музыкант без людей не может»: вокалист томской филармонии написал «Антивирусную арию»
Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь
ПОДДЕРЖИ ТВ2!