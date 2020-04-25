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25 апреля,
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Ролик на стихи Бродского сняли томские студенты во время самоизоляции

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Студенты томского Губернаторского колледжа сняли видео, посвященное режиму самоизоляции, по мотивам стихотворения Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты».

В ролике снимаются студенты театрального отделения.


«Актерской специальности нужна сцена, нужен творческий выброс, — считает преподаватель Любовь Березкина. — Они сейчас этого не получают. Но они могут это получить через социальные сети. Для них это была непростая работа. Они аккумулировались в творческую деятельность, не выпали из процесса, что важно для студентов творческой специальности. Классно то, что мы выполнили в этом ролике на 100 % условия изоляции. Мы не встречались, снимали родственники: бабушки, сестры, мамы, папы. Весь ролик состоит из кусочков, их всего 14. Если каждый кусочек брать как кульминационную точку, в которой оказался герой, можно снять предисловие о том, каким образом он оказался в этой точке. Если совсем нас посадят в изоляцию, можно снять целых 14 историй о том, как все это произошло». 

Иосиф Бродский
Иосиф Бродский
Ролик на стихи Бродского сняли томские студенты во время самоизоляции
Ролик на стихи Бродского сняли томские студенты во время самоизоляции
Ролик на стихи Бродского сняли томские студенты во время самоизоляции
Ролик на стихи Бродского сняли томские студенты во время самоизоляции

Режим самоизоляции  в Томской области ввели 31 марта, и продлится он до 30 апреля. Также сообщалось, что томские колледжи и техникумы перешли на дистанционное обучение с 23 марта.


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