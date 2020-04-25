Ролик на стихи Бродского сняли томские студенты во время самоизоляции

В ролике снимаются студенты театрального отделения.





«Актерской специальности нужна сцена, нужен творческий выброс, — считает преподаватель Любовь Березкина. — Они сейчас этого не получают. Но они могут это получить через социальные сети. Для них это была непростая работа. Они аккумулировались в творческую деятельность, не выпали из процесса, что важно для студентов творческой специальности. Классно то, что мы выполнили в этом ролике на 100 % условия изоляции. Мы не встречались, снимали родственники: бабушки, сестры, мамы, папы. Весь ролик состоит из кусочков, их всего 14. Если каждый кусочек брать как кульминационную точку, в которой оказался герой, можно снять предисловие о том, каким образом он оказался в этой точке. Если совсем нас посадят в изоляцию, можно снять целых 14 историй о том, как все это произошло».