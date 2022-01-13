Родственники погибшего на заимке сторожа недовольны решением СК и прокуратуры

Начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин прокомментировал, что вертолет не мог вылететь из-за плохих погодных условий. По данным сайта Rusmeteo, в Молчановском районе 11 ноября шел снег, 12 ноября с 9 утра до 15 было солнечно.

Не дождавшись вертолета, местные жители собрали добровольцев и добрались до заимки сначала на машинах, потом шли через реку пешком. На заимке Стрежное Виктора нашли уже мертвым.

58-летний сторож заимки Виктор Гомаров скончался в заброшенной деревне Стрежное Молчановского района Томской области в ноябре 2021 года. Он ждал вертолет со спасателями и медицинской помощью с 11 ноября несколько дней, родные обратились на номер 112, но вертолет так и не прилетел. В поисково-спасательной службе ТВ2 рассказали, что сотрудники ПСС ждали вертолет в Молчаново. За вертолет, который не прилетел, отвечают санитарная авиация и департамент здравоохранения Томской области.

«Я недовольна решением следственного комитета, — говорит ТВ2 Валентина Гурова, — Это вранье. Все в поселке знают, какая была погода: 12 ноября с 9 утра до 15 дня, когда мы ждали самолет, она была ясная, ветра не было. На лодке можно было проехать 10 км от Федоровки до Стрежного. На случаи ледостава для организации спасения людей создан штаб, которым руководит глава Молчановского района Юрий Сальков. Так вот, никакого движения из этого штаба не последовало для спасения мужа. В смерти мужа не нашли виновных. Когда тело отвозили в морг, то пригнали и лодку, и вертолет летал, и снег валил. Где справедливость? Справедливости не добьешься».

Валентина обращалась в прокуратуру Молчановского района, чтобы привлечь санавиацию к ответственности. В прокуратуре ей пояснили, что этот вопрос не входит в компетенцию органов прокуратуры.

После смерти мужа доходы в семье резко снизились. Валентина получает пенсию 11 тысяч рублей. Виктор был охотником и сторожем, зарабатывал около 30 тысяч рублей в месяц. Дочка Валентины и Виктора поступила колледж, ей 18 лет. Но пенсию по потере кормильца, которую девушка может получать по закону до 23 лет, получать не может. Виктор был неофициально устроен сторожем на заимке. Сейчас Валентина будет судиться с пенсионным фондом и планирует обжаловать решение СК по Томской области.

Официально зимнюю дорогу в Молчановском районе через реку Обь открыли только 11 января. Между деревнями Нарга, Могочино и Сулзат появилось транспортное сообщение. По зимнику могут передвигаться машины массой до двух тонн.