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23 января,
2020
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Родственники людей, находящихся в СИЗО, могут забронировать время для передачи посылки

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В СИЗО-1 областного УФСИН России заработали электронные сервисы «ФСИН.визит» и «ФСИН.окно». Впервые эти сайты были запущены в российских учреждениях ведомства в марте 2018 года. Вчера к ним присоединился и Томск, сообщает пресс-служба ведомства.

Родственники людей, находящихся в СИЗО, могут забронировать время для передачи посылки

Сервис «ФСИН-визит» позволяет следователям и адвокатам заранее выбирать и бронировать время посещения подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в СИЗО-1.


«Применение новых технологий поможет более эффективно использовать рабочее время следователей и адвокатов, которые приедут в учреждение», — приводит пресс-служба слова начальника учреждения и инициатора подключения интернет-сервисов Романа Нерушева.


Услуга «ФСИН-окно» — электронная очередь на прием передач для родственников подследственных. Теперь они могут заранее записаться, в назначенное время сотрудник СИЗО примет посылку и доставит адресату. Записаться можно на сайтах: http://fsin-vizit.ru/ и http://fsin-okno.ru/.


Добавим, что ранее члены ОНК по Томской области жаловались на то, что людям для передачи посылки родственнику в СИЗО приходилось стоять в очереди по несколько дней.

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