Родителям, чьи дети пропагандируют АУЕ, грозят штрафы до 700 тысяч рублей

Родители, чьих детей уличат в пропаганде АУЕ*, недавно признанного в России экстремистским, будут наказывать штрафами, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на руководителя аппарата Ассоциации юристов России Станислава Александрова.

Отметим, Верховный суд в августе 2020 года запретил движение АУЕ* и признал экстремистской организацией. Генпрокуратура определила как «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (также расшифровывают как «Арестантский уклад един»).





Как считают юристы, к движению себя часто причисляют несовершеннолетние, а наказание за их действия, скорее всего, понесут родители.





«Здесь два варианта: либо родители будут нести ответственность за своих несовершеннолетних детей, в таком случае нужно будет оплатить штраф, который будет определен в зависимости от квалификации дела, но его максимальный размер — 700 тысяч рублей, либо к несовершеннолетнему могут быть применены воспитательные меры», — говорит руководитель Станислав Александров из Ассоциации юристов России.





Он считает, что преступлением могут счесть призывы к вступлению в организацию, также участие в движении теперь уголовно наказуемо. Однако, вину нужно будет доказать.





«Необходимы доказательства — свидетели, которые слышали и могут подтвердить, что именно выкрикивал несовершеннолетний, либо аудио или видеодоказательства. То есть это серьезное преступление, поэтому только на основании тщательного изучения доказательств и только суд может признать вину в том числе несовершеннолетних», — добавил юрист.





*Организация признана в России экстремистской и запрещена







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