Добрые новости
26 августа,
2020
1
фото
Новости

Родителям, чьи дети пропагандируют АУЕ, грозят штрафы до 700 тысяч рублей

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Родители, чьих детей уличат в пропаганде АУЕ*, недавно признанного в России экстремистским, будут наказывать штрафами, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на руководителя аппарата Ассоциации юристов России Станислава Александрова.

Родителям, чьи дети пропагандируют АУЕ, грозят штрафы до 700 тысяч рублей

Отметим, Верховный суд в августе 2020 года запретил движение АУЕ* и признал экстремистской организацией. Генпрокуратура определила как «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (также расшифровывают как «Арестантский уклад един»).


Как считают юристы, к движению себя часто причисляют несовершеннолетние, а наказание за их действия, скорее всего, понесут родители.


«Здесь два варианта: либо родители будут нести ответственность за своих несовершеннолетних детей, в таком случае нужно будет оплатить штраф, который будет определен в зависимости от квалификации дела, но его максимальный размер — 700 тысяч рублей, либо к несовершеннолетнему могут быть применены воспитательные меры», — говорит руководитель Станислав Александров из Ассоциации юристов России.


Он считает, что преступлением могут счесть призывы к вступлению в организацию, также участие в движении теперь уголовно наказуемо. Однако, вину нужно будет доказать.


«Необходимы доказательства — свидетели, которые слышали и могут подтвердить, что именно выкрикивал несовершеннолетний, либо аудио или видеодоказательства. То есть это серьезное преступление, поэтому только на основании тщательного изучения доказательств и только суд может признать вину в том числе несовершеннолетних», — добавил юрист.


*Организация признана в России экстремистской и запрещена


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.