Родители жалуются на холод в детской инфекционной больнице Томска

Родители жалуются на холод в Детской инфекционной больнице им. Г.Е. Сибирцева. По их словам, в отделении чуть теплые батареи, есть щели в окнах, а пациентов не пускают домой.

«Медперсонал дополнительно провел проверку температурного режима в боксах больницы. Температура в боксах сохраняется на уровне нормы: 23-25 градусов, — прокомментировал ЦУРу главный врач Детской инфекционной больницы Семен Сурков. — По просьбе матери 11-летнего пациента главный врач распорядился выдать дополнительные приборы отопления и проводить мониторинг температурного режима на постоянной основе».

Главврач уточнил, что ранее медицинский персонал утеплил помещение клиники. Сейчас руководство клиники направило запрос в «ТомскРТС» с просьбой пояснить, можно ли увеличить температуру теплоносителя, если похолодает.

По информации заместителя начальника облздрава Александра Таранова, капитальный ремонт больницы включен в бюджетную заявку на финансирование в 2023-2024 гг.