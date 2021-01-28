Жители Южных Ворот недовольны увольнением директора школы «Интеграция»

Управление образования по Томскому району решило уволить директора школы «Интеграция» Лилию Пикалову. Родители детей, проживающих в Южных Воротах, выступили против этого решения. Они хотят создать петицию и собирают подписи в поддержку Лилии Пикаловой.

Школа в Южных Воротах открылась 1 сентября 2020 года. Она рассчитана на 1100 учеников, по факту сегодня набрано 800 человек. Из них около 500 – начальная школа, семь первых классов. Часть детей перешла сюда из школы-сада в «Южных Воротах», освободив там места для дошкольников. Школа сотрудничает с ТУСУРом — преподаватели и студенты вуза ведут дополнительные уроки, помогают с подготовкой к ЕГЭ.





«Я обращаюсь к вам, как родитель, — пишет активная жительница Южных Ворот Анастасия Житкова. — Прошу проявить дальнозоркость и оставить новой школе «Интеграция» ее действующего директора! Лилия Рахимовна смогла запустить, организовать работу новой школы. Это не обычная школа, а с заявкой на школу от ТУСУРа. Среди родителей и детей только положительные отзывы о работе директора. Сейчас в Южных Воротах поднялась огромная волна возмущения среди жителей действиями Томского района и департамента образования. Такие перемены среди года не дадут положительных результатов ни для коллектива, ни для детей. С приходом нового руководителя начнут меняться учителя, что скажется на успеваемости учеников и рейтинге школы в целом. Такие перемены не допустимы без опроса общественного мнения. Прошу вас оставить все как есть, ведь жители довольны данным директором».





Сама Лилия Пикалова находится на больничном. О причинах увольнения она не знает.





«Ситуация меня ошарашила. Я не понимаю, за что. Не было никаких предварительных разговоров, причину мне не объяснили», — прокомментировала она журналистам.





В свою очередь, власти Томского района сказали, что причиной увольнения послужили финансовые нарушения. По их данным, в школе раздутый штат управления.





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