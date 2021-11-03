Родители воспитанников детсада №40 жалуются на недоделанный с августа ремонт крыши

В редакцию Агентства новостей ТВ2 обратились родители воспитанников детского сада №40 на улице Усова, 33. Они рассказали, что в здании сада ремонт крыши начался в июне 2021 года, но несмотря на обещание завершить его в августе, корпус до сих пор не работает. С тех пор родителям озвучивали несколько дат предполагаемого окончания ремонта.

«С июня начали делать ремонт крыши, должны были закончить его 15 августа. Но ничего не завершилось. В департамент строительства я ездила на прошлой неделе, там мне сказали, что половина только работ сделана. Но на самом деле, там и сейчас нет утеплителя для продолжения ремонта, — рассказывает одна из мам воспитанников детсада Юлия Лейком. — Я созванивалась с поставщиком утеплителя, он говорит, что они его доставляли два раза, но два раза заказчик не проплатил, поэтому его увозили обратно. Сейчас нам говорят в департаменте строительства, что процент выполнения ремонта - 97%. Но крыша до сих пор не накрыта частично, осенью заливало садовскую группу. Теперь непонятно, откроется ли эта группа, потому что все стены там, все потолки пролиты с тех времен, когда дожди шли. Я уже несколько писем писала, всегда обещают сделать, говорят, готовность будет. В итоге по факту ничего».