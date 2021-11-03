Родители воспитанников детсада №40 жалуются на недоделанный с августа ремонт крыши

В редакцию Агентства новостей ТВ2 обратились родители воспитанников детского сада №40 на улице Усова, 33. Они рассказали, что в здании сада ремонт крыши начался в июне 2021 года, но несмотря на обещание завершить его в августе, корпус до сих пор не работает. С тех пор родителям озвучивали несколько дат предполагаемого окончания ремонта.
«С июня начали делать ремонт крыши, должны были закончить его 15 августа. Но ничего не завершилось. В департамент строительства я ездила на прошлой неделе, там мне сказали, что половина только работ сделана. Но на самом деле, там и сейчас нет утеплителя для продолжения ремонта, — рассказывает одна из мам воспитанников детсада Юлия Лейком. — Я созванивалась с поставщиком утеплителя, он говорит, что они его доставляли два раза, но два раза заказчик не проплатил, поэтому его увозили обратно. Сейчас нам говорят в департаменте строительства, что процент выполнения ремонта - 97%. Но крыша до сих пор не накрыта частично, осенью заливало садовскую группу. Теперь непонятно, откроется ли эта группа, потому что все стены там, все потолки пролиты с тех времен, когда дожди шли. Я уже несколько писем писала, всегда обещают сделать, говорят, готовность будет. В итоге по факту ничего».
Фото: предоставлено родителями воспитанников детсада №40
По словам женщины, сам подрядчик скрывается и не продолжает работы. На время ремонта воспитанников распределили в группы соседнего корпуса детского сада, но не всем детям хватило мест в группах по возрасту, нарушился образовательный процесс.
«Я уже готова выйти с другими родителями в одиночный пикет. Дети раскиданы. Наша группа выпускная, должна быть подготовка к школе. А у нас дополнительные занятия никакие не проводятся. У меня двое детей, они вынуждены сейчас ходить вместо подготовительной в старшую группу, потому что мест нет», — добавила Юлия Лейком.
Как прокомментировали ситуацию журналисту ТВ2 в пресс-службе мэрии, подрядчик на какое-то время не выходил на связь, но сейчас работы продолжились. По последней информации городского департамента образования, второй корпус детского сада №40 откроется в понедельник, 8 ноября.
«С 27 сентября работы по капремонту кровли на объекте были приостановлены из-за отсутствия материалов. Подрядной организации начислены штрафы за каждый день просрочки. 18 октября поставки материалов возобновились и шли в ускоренном темпе. Рабочие доделали кровлю, поставили решетки на слуховые окна, утеплили вентшахту, демонтировали старую водосточную трубу, сделали ходовые мостики. Осталось завершить работы по утеплению кровли. В настоящее время детский сад наряду с другими дошкольными учреждениями работает в режиме дежурных групп, которые организованы на базе корпуса №1», — рассказали в мэрии.
Отметим, ранее в СМИ появлялась информация от городского департамента капитального строительства, что корпус детского сада откроется с недоделанной крышей 18 октября, а подрядчика оштрафуют.