Родители учеников томского лицея №8 бьют тревогу из-за отсутствия сроков ремонта школы

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Родители школьников, которые учились в лицее №8 на проспекте Кирова, собирались устроить сход — их дети уже второй год вынуждены временно учиться в других школах, а сроки завершения ремонта в родном лицее никто не озвучивает.

Напомним, судебные приставы опечатали здание лицея № 8 по требованию прокуратуры перед самым началом учебного года — 28 августа 2019 года. Прокуратура настаивала на необходимости провести срочный капитальный ремонт здания. Тогда более 900 учеников лицей раскидали для учебы по разным школам города.



«Мы вчера разослали уведомления, что собираемся собраться, в департамент образования, в администрацию города. Ситуация следующая: наш лицей закрыли в прошлом году 28 августа на ремонт. Последняя информация в СМИ была в октябре и все, месяц тишины. Родители начали волноваться: никаких движений нет, никакой информации не получали. Мы запланировали это мероприятие, нас сразу вчера пригласили в департамент образования. Там ответили на интересующие вопросы, но пока в устной форме. Сегодня я сходил отправил официальное письмо на имя мэра города. Сроки окончания ремонта пока никто не ставит. Мы, родители, хотели бы 1 сентября 2021 года выйти учиться уже в свой лицей, который будет отремонтирован», — рассказал Агентству новостей ТВ2 один из родителей Александр Омелин.

По словам Александра, самые большие неудобства из-за ситуации терпят дети. Например, его десятилетнюю дочь в прошлом году распределили на учебу в школу №32 на Аркадия Иванова, в этом учебном году перекинули уже в школу №12 в районе Главпочтамта. «Более того, если за этот год вопрос с ремонтом не решится, то нас переведут в “Перспективу”. Поэтому родители и возмущены», —говорит Омелин.