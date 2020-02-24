Родители смогут на несколько часов оставлять детей с инвалидностью в специальных группах

Родители детей с инвалидностью смогут на несколько часов оставлять ребенка в специальных группах или же приглашать специалиста на дом. Областные власти запускают такой проект под названием «Мэри Поппинс».

По его словам, в 2020 году проект будет реализовываться в пилотном режиме. Но уже в 2021 году власти планируют набрать порядка 10 групп по 15 человек в каждой. При этом, если ребенок в силу каких-то обстоятельств не может находиться в группе, то родители смогут пригласить специалиста на дом.

«Эта услуга позволит родителям, которые растят детей-инвалидов, детей, требующих постоянного внимания, иметь свободное время. В пределах трех часов несколько раз в течение рабочей недели. Чтобы можно было ребенка где-то оставить и решить какие-то бытовые вопросы, сходить в магазин, в парикмахерскую, решить какие-то вопросы с документами и так далее», – рассказал замгубернатора Иван Деев на пресс-конференции.

В свою очередь президент благотворительного фонда «Обыкновенное чудо» Светлана Григорьева рассказала, что фонд несколько лет реализует подобный проект, который называется «Передышка».





«Тема поддержки семьи с ребенком с инвалидностью встает не первый год. Особенно это касается семей, где тяжелые дети, родители которых (чаще всего мамы-одиночки) не могут отлучиться, — прокомментировала ТВ2 Светлана Григорьева. — Еще пять-шесть лет назад стоял этот вопрос, и в рамках различных проектов фонд давал маме организовать передышку, чтобы решить какие-то бытовые вопросы или прогуляться, сходить в парикмахерскую, к психологу. Например, в рамках проекта «Школа родителей особенных детей» мы приняли воспитателей, которые занимались с детьми в то время, пока их родители находятся на занятиях. Это был первый шаг. Но мы очень быстро поняли, что этого мало, и на протяжении двух лет мы реализовывали проект «Передышка». Три-четыре часа наш педагог приглядывал за ребенком».





Светлана Григорьева отметила, что в рамках «Передышки» были организованы специальные занятия. Дети занимались как в группе, так и наедине с воспитателем. Они играли, мастерили поделки, рисовали, лепили.





«У томских родителей услуга пользовалась большой популярностью. До нас этого никто не делал. Была запись, три раза в неделю родители могли оставить своего ребенка. Детей мы принимали от 3 до 14 лет, бывало, что и постарше. Даже бывала очередь, а родители просили оставлять детей на больший срок и чаще, так как такая помощь была особенно нужна работающим мамам. За время проекта у нас прошло более двухсот семей. Сейчас мы эту услугу обкатали, но бюджета у нас нет, и финансирование мы получали в рамках гранта. Сейчас мы разрабатываем новый грант. Конечно, хочется продолжать. Семей много, охватить всех невозможно. Хорошо, что обладминистрация наконец-то тоже включается в эту работу», — резюмировала Светлана Григорьева.