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Родители школьников могут запустить специальный детский тариф

ТВ2 ТВ2

Tele2 запускает услугу «Дети онлайн». Если родители подключат ее на номере ребенка, то он сможет смотреть обучающие видеоматериалы и детские фильмы от сервиса Wink, а также будет защищен от случайных подписок.

При подключении услуги «Дети онлайн» ребенок получит доступ к образовательному контенту, тысячам мультфильмов и детских фильмов от видеосервиса Wink. Всего доступно более 3,6 тысячи видеоуроков по литературе, биологии, обществознанию, географии, истории, физике и другим школьным дисциплинам, которые рассчитаны на учеников с 1-го по 11-й классы. Коллекция детского контента включает популярные мультфильмы и анимационные сериалы, в том числе отечественные «Смешарики» (0+) и «Фиксики» (0+), а также произведения студии Disney и анимацию Pixar.

Кроме того услуга «Дети онлайн» защитит его от нежелательного контента, а самих родителей от незапланированных затрат.

Доступна услуга пользователям тарифов «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». Абонентская плата составляет 90 рублей в месяц, при первом подключении услуга предоставляется бесплатно на два месяца. Подключить услугу «Дети онлайн» можно с помощью USSD-команды *918*1#. Ее подробное описаниена сайте tele2.ru.

«С услугой «Дети онлайн» обычный тариф может стать детским. Наше новое предложение не просто решает задачу, чем занять и заинтересовать ребенка, но и защитит его в сети, ограждая от установки нежелательных подписок. Родителям больше не потребуется регулярно проверять смартфоны детей. Они могут быть спокойны и уверены, что в телефонах школьников полезный и интересный контент, соответствующий их возрасту», — комментирует директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

Родителям пригодятся и другие полезные сервисы Tele2. Например, «Геопоиск+» позволит отследить местоположение ребенка. С услугой «Родительский контроль» взрослые будут в курсе его действий со смартфоном, смогут контролировать заряд батареи и остаток средств на счете, а также получать статистику работы мобильных приложений. «Антивирус» просканирует гаджеты детей на вирусы, защитит от новых угроз и предотвратит установку потенциально опасных приложений.

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