Родители школьников из Томска, которые учатся в Северске, жалуются на отказ в пропусках

Родителям детей из Томска, которые учатся в общеобразовательных и спортивных школах в ЗАТО Северск, отказали в продлении пропусков, рассказала Агентству новостей ТВ2 томичка Оксана Очнева.





По словам Оксаны, дети и родители имеют томскую прописку и живут постоянно в Томске, но ее дочь занимается художественной гимнастикой в северской Школе олимпийского резерва, поэтому они ездят учиться и тренироваться в закрытий город. Сейчас, по ее информации, отказ в продлении пропуска получили еще несколько родителей, но проблема может расширяться по мере того, как у других родителей будет подходить к концу срок действия пропуска.





«Делают пропуск для родителей учеников именно обычные школы. Мы перешли учиться в Северск, чтобы посещать тренировки. Спортшколам вообще запретили делать пропуски, раньше они занимались этим. <...> Там школа олимпийского резерва, дочка чемпионка области по художественной гимнастике. У нас в Томске такого уровня подготовки по гимнастике пока нет. Кроме того, там дети занимаются хоккеем, большим теннисом. Сейчас столкнулись с такой проблемой, что родителям начали отказывать в продлении пропусков. Раньше пропуск давался двоим родителям, когда началась пандемия, решили только одному, а теперь и этого права лишили, как дети будут заезжать учиться — непонятно. У нас пропуск до 24 января, пришел отказ. И еще многим родителям пришли такие же отказы», — рассказала ТВ2 Оксана Очнева.