Родители школьников из Томска, которые учатся в Северске, жалуются на отказ в пропусках
Родителям детей из Томска, которые учатся в общеобразовательных и спортивных школах в ЗАТО Северск, отказали в продлении пропусков, рассказала Агентству новостей ТВ2 томичка Оксана Очнева.
По словам Оксаны, дети и родители имеют томскую прописку и живут постоянно в Томске, но ее дочь занимается художественной гимнастикой в северской Школе олимпийского резерва, поэтому они ездят учиться и тренироваться в закрытий город. Сейчас, по ее информации, отказ в продлении пропуска получили еще несколько родителей, но проблема может расширяться по мере того, как у других родителей будет подходить к концу срок действия пропуска.
«Делают пропуск для родителей учеников именно обычные школы. Мы перешли учиться в Северск, чтобы посещать тренировки. Спортшколам вообще запретили делать пропуски, раньше они занимались этим. <...> Там школа олимпийского резерва, дочка чемпионка области по художественной гимнастике. У нас в Томске такого уровня подготовки по гимнастике пока нет. Кроме того, там дети занимаются хоккеем, большим теннисом. Сейчас столкнулись с такой проблемой, что родителям начали отказывать в продлении пропусков. Раньше пропуск давался двоим родителям, когда началась пандемия, решили только одному, а теперь и этого права лишили, как дети будут заезжать учиться — непонятно. У нас пропуск до 24 января, пришел отказ. И еще многим родителям пришли такие же отказы», — рассказала ТВ2 Оксана Очнева.
По ее словам, родителям объяснили, что дети посещать учебные и спортивные заведения в Северске могут, отказывают в пропуске лишь родителям. Но Оксана Очнева не понимает этого решения, потому что ее дочери и детям родителей, получивших отказ, сейчас по 10-12 лет, самостоятельно добираться в другой город проблематично.
«У нас пропуск по 24 января, завтра муж еще увезет в школу и в субботу на тренировку свозит, а потом все, не знаю, что дальше будем делать. С тренером нашим разговаривали, говорит, что уже с той же проблемой столкнулись родителей детей из других секций. Много детей ездят, всю жизнь проблем не было, десятилетиями томичи ездили, в школах у них специальные спортивные классы», — добавила она.
Оксана Очнева вместе с другими родителями планирует обратиться в прокуратуру.
Отметим, в письме от ЗАТО Северск и управления образования (скриншот письма есть в редакции — прим. ред.), на которое ссылаются при отказе в выдаче пропуска, сказано, что он оформляется в соответствии с инструкцией «О въезде в контролируемые зоны ЗАТО Северск для постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц» от 1996 года.
«Въезд для временного пребывания, требующей соответственной регистрации, разрешается в установленном порядке лицам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО Северск. Также разрешается въезд родственников граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в городе Северск. Обучение иногородних лиц в образовательных организациях Северска не является основанием для разрешения въезда родственников обучающихся и не предусмотрено Положением и Инструкцией.
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