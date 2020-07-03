Родители-опекуны не получили 10 тысяч рублей, обещанные президентом

В Томской области родители-опекуны пожаловались, что не получили президентские выплаты на детей. В мае Владимир Путин поручил выплатить всем, у кого есть дети от 3 до 16 лет 10 тысяч рублей. В конце июня президент вновь поручил выплатить 10 тысяч, на этот раз деньги должны были получить все, у кого есть дети до 16 лет.

«Мы проживаем в Мельниково, в Шегарском районе. Написали заявление, приложили все документы. Знакомая написала 27 мая, я — 4 июня. Выплат до сих пор нет. Обращалась в расчетную группу, говорят, чтобы мы ждали. Звонили в прокуратуру, там сказали, что проверка будет длиться долго. А у меня все сроки уже просрочены», — пожаловалась ТВ2 Алена.





Девушка пояснила, что в Пенсионном фонде была неоднократно.





«Мое имя по паспорту пишется через букву Ё. Мы все точки проверили, все счета сверили. Сказали, что ведомости были поданы в расчетную группу, но там не производят перечисления. Говорят ждать, а почему не объясняют», — рассказала Алена.





Не получила 10 тысяч и Евгения Морозова.





«Мы пониманием ответственность, что взяли ребенка и должны его воспитывать. Но я не знаю, когда мы получим эти деньги. При подаче заявления на вопрос, когда будут выплаты, мне четко ответили, что ни один опекун деньги не получил. Даже первые 10 тысяч. Так как слишком много форм заявлений, и они не знают по каким и какие формы принимать», — рассказала она.