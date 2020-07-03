Родители-опекуны не получили 10 тысяч рублей, обещанные президентом
В Томской области родители-опекуны пожаловались, что не получили президентские выплаты на детей. В мае Владимир Путин поручил выплатить всем, у кого есть дети от 3 до 16 лет 10 тысяч рублей. В конце июня президент вновь поручил выплатить 10 тысяч, на этот раз деньги должны были получить все, у кого есть дети до 16 лет.
«Мы проживаем в Мельниково, в Шегарском районе. Написали заявление, приложили все документы. Знакомая написала 27 мая, я — 4 июня. Выплат до сих пор нет. Обращалась в расчетную группу, говорят, чтобы мы ждали. Звонили в прокуратуру, там сказали, что проверка будет длиться долго. А у меня все сроки уже просрочены», — пожаловалась ТВ2 Алена.
Девушка пояснила, что в Пенсионном фонде была неоднократно.
«Мое имя по паспорту пишется через букву Ё. Мы все точки проверили, все счета сверили. Сказали, что ведомости были поданы в расчетную группу, но там не производят перечисления. Говорят ждать, а почему не объясняют», — рассказала Алена.
Не получила 10 тысяч и Евгения Морозова.
«Мы пониманием ответственность, что взяли ребенка и должны его воспитывать. Но я не знаю, когда мы получим эти деньги. При подаче заявления на вопрос, когда будут выплаты, мне четко ответили, что ни один опекун деньги не получил. Даже первые 10 тысяч. Так как слишком много форм заявлений, и они не знают по каким и какие формы принимать», — рассказала она.
В Пенсионном фонде ТВ2 пояснили, что опекуны ребенка могут оформить единовременную или ежемесячную выплату только лично, обратившись в клиентскую службу ПФР или в многофункциональный центр.
Если выплату хочется получить на номинальный счет, то в заявлении указываются фамилия, имя, отчество ребенка, сведения об опекуне и реквизиты номинального счета опекуна. Если выплата оформляется на счет в кредитной организации, открытый на имя ребенка, то в заявлении указываются реквизиты не опекуна, а счета ребенка.
В ведомстве рассказали о наиболее частых ошибках, которые возникают при оформлении заявления:
- неправильно введенные данные ребенка (ошибки в ФИО) либо написание фамилии отличной от той, что указана в свидетельстве о рождении;
- неправильный СНИЛС ребенка;
- некорректные реквизиты свидетельства о рождении (вводится номер бланка, а не номер актовой записи);
- неверная отметка в графе «Статус»: к примеру, вводят «ребенок» в то время как необходимо — «мать»;
-предоставление ошибочных данных в сведениях о банковском счете (необходимо предоставить номер счета, а не номер карты);
- в заявлении указывается номер бланка свидетельства о рождении ребёнка, а не номер актовой записи о рождении.
- в заявлении указываются данные банковского счета иного лица не заявителя, выплата не может осуществляться на счет другого лица.
- подача заявления отдельно на каждого ребенка.
В Пенсионном фонде по Томской области открыты специальные телефонные линии для консультации жителей по вопросам дополнительных выплат семьям с детьми. В ведомстве подчеркнули, что взяли ситуацию с выплатами под специальный контроль.
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