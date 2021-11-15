Родители из Светлого пожаловались на затянувшийся ремонт в детском саду. Когда откроют?

Родители единственного сада в поселке Светлый пожаловались в редакцию ТВ2 на затянувшиеся сроки ремонта. По их словам, с начала августа детский сад № 3 не открывают на протяжении четырех месяцев.

На родительском собрании нам сообщили, что детский сад закрывается на 2 месяца и 1 октября 2021 года начнется прием ребятишек, — пишут родители, — Ремонт уже тянется четвертый месяц. На все наши звонки для выяснения даты открытия, нам ничего вразумительного не отвечают. Возмутительно то, что комитет по дошкольному образованию Томска отправляет нас, родителей, звонить подрядчикам ,чтобы узнать причину, по которой задерживается ремонт! Нашим детям отказано в получении всестороннего развития, поскольку предложенные детские сады очень сильно отдалены от места жительства и работы родителей. Возить их в период пандемии на автобусе, в котором многолюдно — это только ухудшать здоровье детей! А вызывать каждый день такси, чтобы не опоздать на работу, нет никакой материальной возможности.

Как стало известно ТВ2, детский сад в Светлом откроется до 24 ноября. Подрядчик, который занимался ремонтом сада, некачественно сделал стяжку теплого пола в детских игровых. За срыв сроков строителей оштрафуют.

«В департамент образования поступало одно обращение от родителя, чей ребенок посещает детский сад № 3, — комментируют ситуацию ТВ2 в мэрии Томска, — При этом всем родителям на время проведения ремонта были предложены места в других детсадах города. В учреждении проводится капитальный ремонт системы отопления, а также устройство электрических теплых полов в игровых комнатах первого этажа. По информации департамента капитального строительства, работы по ремонту трубопроводов выполнены в полном объеме. Проблемы возникли с устройством теплого электрического пола в игровых помещениях, были некачественно выполнены работы по устройству стяжки теплого пола, в связи с чем департамент выдал подрядчику предписание о демонтаже. Подрядчик повторно закупал материалы и выполнял весь монтаж теплого пола. На текущую дату ведется закупка линолеума. Подрядчик планирует до 24 ноября завершить работы. Подрядчиком нарушены сроки исполнения обязательств, предусмотренные контрактом, за что ему будет начислен штраф».