Родителей и педагогов приглашают обсудить вопросы, связанные с окончанием учебного года

Областной департамент общего образования проведет родительское собрание, где ответит на актуальные вопросы родителей выпускников школ и детских садов. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

Собрание пройдет в режиме онлайн на площадке областного департамента общего образования в соцсети «ВКонтакте. На вопросы ответит начальник департамента Ирина Грабцевич.





«Родители и педагоги выпускников детских садов и школ Томской области смогут получить ответы на вопросы о «последних звонках» и выпускных в образовательных организациях и об изменениях в правилах получения аттестата для выпускников 2021 года», — отмечается в сообщении.





Предварительные вопросы можно отправить на почту svirchevskayaas@edu.tomsk.gov.ru.