«Родителям нужно подумать при отказе»: томские врачи о вакцинации подростков от ковида

«Сегодня коронавирус сильно помолодел. Если раньше мы говорили, что нужно беречь бабушек и дедушек, то сейчас мы имеем дело с заболевшими детьми, начиная с грудного возраста», — отметила главный внештатный специалист областного департамента здравоохранения по медицинской профилактике Юлия Самойлова.

Вакцинация подростков от ковида стартовала в Томской области. В регион уже поступило первых 480 доз, привиться можно в детской городской больнице № 2 и медсанчасти № 2. Томские врачи отмечают, что интерес к вакцинации есть, однако есть и те, кто высказываются против. При этом, по подсчетам специалистов в регионе желательно привить около 40-60% детей 12-17 лет.

Вакцинация от COVID-19 добровольная, прививки будут ставиться при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей или иного законного представителя ребенка до 15 лет, либо самого несовершеннолетнего старше 15 лет.

Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Противопоказаниями к вакцинации являются тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни, обострение хронических заболеваний, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины. По словам специалистов, это достаточно стандартный список противопоказаний. При этом последствия перенесенного ковида могут быть гораздо хуже.

«Те, кто переболел ковидом, ощущают постковидный синдром на себе. Прежде чем родитель подпишет отказ от вакцинации, необходимо серьезно подумать. Ребенок маленький еще, 12 лет, вся жизнь впереди, а постковидные осложнения достаточно серьезные. Да, два года, пока идет пандемия, на протяжении этого времени мы можем отслеживать ситуацию от первых случаев. А какие дальнейшие последствия будут — вопрос открытый. Здесь родителям нужно ответственно подумать на счет отказа от вакцинации», — прокомментировал начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Томской области Андрей Рудиков.

При этом региональный Роспотребнадзор отмечает, что образовательные учреждения региона пока не планируется переводить на дистанционное обучение. Согласно последним данным, в Томской области полностью были закрыты три школы: в Парабельском, Каргасокском и Тегульдетском районах и три дошкольных образовательных учреждения в Каргасокском районе, а также закрыт 21 класс в семи школах Каргасокского, Молчановского, Первомайского районов и г. Томске.

«На сегодняшний день таких оснований нет. Детсады закрываются, классы закрываются по заболевшим (если заболевший — группу/класс на карантин). Если 20 % отсутствуют по ОРВИ — тоже отправляются на карантин. Но очное обучение в перспективе, карантин — крайние меры. Образовательные учреждения должны соблюдать правила: разные входы для разных классов, разное время питания, разное время занятий, минимизация контактов, классы должны быть разобщены», — прокомментировал Андрей Рудиков.