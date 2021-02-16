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16 февраля,
2021
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Роддом №4 возобновляет плановую и экстренную помощь по гинекологии

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

С 16 февраля гинекологическое отделение роддома № 4 Томска возобновляет работу в оказании плановой и экстренной медицинской помощи. Учреждение также включено в график медицинских организаций, оказывающих данную профильную медицинскую помощь по «скорой». 

Роддом №4 возобновляет плановую и экстренную помощь по гинекологии

«Мы возобновляем работу гинекологического отделения. И проводим завершающие мероприятия по обработке помещений акушерского блока, чтобы вторым этапом начать принимать и рожениц. Ориентировочно в марте роддом в полном объеме возобновит оказание медицинской помощи», – прокомментировал главный врач родильного дома №4 Александр Холопов.


Он отметил, что в роддоме строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования: организован «фильтр» с обязательным измерением температуры всех входящих в помещение, на приеме и медицинские работники, и пациенты обязательно должны быть в средствах индивидуальной защиты.


В начале февраля 2021 года в родильном доме №4 началось поэтапное восстановление профильной деятельности после работы в формате респираторного госпиталя: был остановлен прием пациентов с COVID-19, проведена плановая и заключительная дезинфекция зоны «фильтр», развернутой в гинекологическом отделении роддома.


С 22 октября 2020 года роддом №4 Томска был перепрофилирован под респираторный госпиталь для пациентов с COVID-19, на базе которого было развернуто 300 коек. За этот период медики пролечили здесь 1900 пациентов с COVID-19 и пневмонией.


Жители Томска не поддержали решение о перепрофилировании роддома. Была запущена петиция, а у здания роддома прошла протестная акция. На нее пришли мамы с детьми, беременные женщины, медсестры и врачи роддома, а также просто неравнодушные томичи. Всего около ста человек.


Томичка Юлия Мустафина провела акцию прощания с роддомом. Девушка оставила несколько гвоздик у крыльца роддома, а затем установила у здания областной администрации «гроб медицины».



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