Роддом №4 Томска вернулся к оказанию помощи по профилю в полном объеме

Родильный дом №4 Томска возобновил плановую и экстренную медицинскую помощь в полном объеме. Учреждение включено в график медицинских организаций, оказывающих профильную помощь по «скорой».





На прошлой неделе роддом начал принимать пациенток в гинекологическое отделение, а с сегодняшнего дня — в акушерский блок, в котором находятся отделения реанимации для взрослых и новорожденных, послеродовое и родильное отделения. Все помещения и оборудование прошли полную обработку и заключительную дезинфекцию.





«Дезинфекция акушерского блока длилась две недели, полученные результаты контрольных смывов говорят о полной безопасности роддома», – прокомментировал главный врач родильного дома №4 Томска Александр Холопов.





Главврач отметил, что помещение и персонал готовы к работе в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими требованиями. Службы обеспечены необходимыми медикаментами, оборудованием и расходными материалами. Штат роддома полностью укомплектован врачами, средним и младшим медицинским персоналом.





Сейчас беременные женщины госпитализируются в областной перинатальный центр, родильный дом № 1, родильный дом №4 и родильный дом им. Н.А. Семашко. Пациентки из Северска на время закрытия местного перинатального центра направляются для принятия родов в томский роддом №4 и областной перинатальный центр имени Евтушенко. Беременные с признаками инфекционных заболеваний могут получить помощь в респираторном госпитале медико-санитарной части №2 Томска.





Роддом №4 перепрофилировался под респираторный госпиталь в октябре 2020 года. Большинство жителей города не одобрили перепрофилирование этого лечебного учреждения. Томички выходили в одиночные пикеты, был организован митинг. Областные власти отмечали, что с улучшением статистики по ковиду роддом станет одним из первых учреждений, который вернется к работе по профилю.