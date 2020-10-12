Добрые новости
12 октября,
2020
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Новости

Роддом № 2 перепрофилируют под COVID-госпиталь в Новосибирске

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Новосибирский роддом № 2 на улице Чехова начнет принимать пациентов с COVID-19 через пять дней, сообщили Тайге.инфо два не связанных между собой источника.

Роддом № 2 перепрофилируют под COVID-госпиталь в Новосибирске
Фото: ГБУЗ НСО «РД № 2»

«Это сумасшествие – переоборудовать роддом под ковидных больных. Хочется не допустить такого в лучшем роддоме в центре. Он всегда считался тихим, уютным и домашним местом. Его площадь не спасет ситуацию. Там нет такого количества мест для больных, — рассказал Тайге.инфо источник из роддома № 2. — Переоборудование не решит проблему с ковидом в городе. Это будет просто пушечное мясо. Люди, которые не имеют никакого отношения к терапевтическим больным, которые посвятили себя помощи женщинам при родах, просто встанут на первую линию. Во имя чего такие жертвоприношения?»


В пресс-службе областного минздрава Тайге.инфо уточнили, что решение о перепрофилировании учреждений под коронавирус еще не принимали, но добавили, что «рассматриваются варианты».


В коллективе медучреждения работают 186 человек, в том числе 43 врача.

Пикет против закрытия роддома № 4 в Томске
Пикет против закрытия роддома № 4 в Томске

Напомним, что подобный вариант перепрофилирования роддома № 4 рассматривался и в Томске, но после проведения несанкционированного пикета в поддержку этого медучреждения власти притормозили процесс. Под пациентов с COVID-19 отдали БСМП. С сегодняшнего дня, 12 октября, они должны оказывать помощь пациентам с коронавирусом. 

Роддом № 2 перепрофилируют под COVID-госпиталь в Новосибирске

Сегодня, 12 октября, новый антирекорд поставлен в Томской области: за сутки коронавирус выявлен у 151 человека. За весь период в Томской области установлено 8892 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 6971, умерших 93. 

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