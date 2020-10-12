Роддом № 2 перепрофилируют под COVID-госпиталь в Новосибирске

Новосибирский роддом № 2 на улице Чехова начнет принимать пациентов с COVID-19 через пять дней, сообщили Тайге.инфо два не связанных между собой источника.

«Это сумасшествие – переоборудовать роддом под ковидных больных. Хочется не допустить такого в лучшем роддоме в центре. Он всегда считался тихим, уютным и домашним местом. Его площадь не спасет ситуацию. Там нет такого количества мест для больных, — рассказал Тайге.инфо источник из роддома № 2. — Переоборудование не решит проблему с ковидом в городе. Это будет просто пушечное мясо. Люди, которые не имеют никакого отношения к терапевтическим больным, которые посвятили себя помощи женщинам при родах, просто встанут на первую линию. Во имя чего такие жертвоприношения?»





В пресс-службе областного минздрава Тайге.инфо уточнили, что решение о перепрофилировании учреждений под коронавирус еще не принимали, но добавили, что «рассматриваются варианты».





В коллективе медучреждения работают 186 человек, в том числе 43 врача.