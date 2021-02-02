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02 февраля,
2021
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Роддом № 4 с середины февраля вернется к обычной работе

ТВ2
ТВ2
51 минута назад

Респираторный госпиталь родильного дома №4 Томска прекращает прием больных с СOVID-19 и пневмонией. «Фильтр», развернутый в гинекологическом отделении, закрывается на проведение дезинфекционных мероприятий. 

Роддом № 4 с середины февраля вернется к обычной работе

Томичка Юлия Мустафина провела акцию прощания с роддомом. Девушка оставила несколько гвоздик у крыльца роддома, а затем установила у здания областной администрации «гроб медицины».

Read more: https://tv2.today/News/Glavnye-novosti-nedeli-s-19-po-25-oktyabrya-po-versii-tv2#ixzz6lHsQ5Vl5«Сегодня эпидемиологическая ситуация позволяет открыть учреждение для работы по профилю.  Но при ее ухудшении мы снова сможем перепрофилировать учреждение в формат респираторного госпиталя», - подчеркнул начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев. 


Плановую и экстренную медицинскую помощь по профилю «гинекология» гинекологическое отделение роддома №4 возобновит с середины февраля.


После подготовки гинекологического отделения будет проведена обработка помещений акушерского блока, где расположена «красная зона». Все пациенты, не требующие реанимационной помощи, а также пациенты отделения реанимации после стабилизации состояния, будут перераспределены в другие госпитали. 


Ориентировочно в марте родильный дом №4 полностью вернется к работе по оказанию плановой медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным.


С 22 октября 2020 года роддом №4 Томска был перепрофилирован под респираторный госпиталь для пациентов с COVID-19, на базе которого было развернуто 300 коек. За этот период медики  пролечили здесь 1 900 пациентов с COVID-19 и пневмонией.


Жители Томска не поддержали решение о перепрофилировании роддома. Была запущена петиция, а у здания роддома прошла протестная акция. На нее пришли мамы с детьми, беременные женщины, медсестры и врачи роддома, а также просто неравнодушные томичи. Всего около ста человек.


Томичка Юлия Мустафина провела акцию прощания с роддомом. Девушка оставила несколько гвоздик у крыльца роддома, а затем установила у здания областной администрации «гроб медицины».



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