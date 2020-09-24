Роддом № 4 перепрофилируют под COVID-центр?

«Сегодня врачам объявили о перепрофилировании четвертого роддома под Сovid-центр с 1 октября, — рассказала ТВ2 роженица Анастасия. — Новых рожениц уже не принимают, а тех, кто здесь есть, всех выписывают. Роддом на данный момент полный, все помещения заняты, и рожениц размещали даже в гинекологических палатах. Весь персонал старше 65 лет просят уволиться. Официально о закрытии роддома никто не сообщал, но все — и пациенты, и врачи — это обсуждают. Медицинскому персоналу, тем, кто останется работать в красной зоне, пообещали большие деньги и, насколько мне известно, многие врачи согласились остаться. Часть будет увольняться. Спросила про палаты с ИВЛ, сказали, что еще нигде ничего не ставили, потому что роддом забит».

Эту информацию ТВ2 подтвердила и сотрудница Родильного дома № 4 Александра. Она рассказала, что общего собрания коллектива не было. Начальники отделений доносят информацию о перепрофилировании роддома в ковидный центр индивидуально.

Другая пациентка рассказала, что она в женской консультации слышала разговор врачей о перепрофилировании роддома № 4. Со слов врачей, женскую консультацию вроде планируют сохранить. «Возмущает то, что все это делается втихаря, ни в СМИ нет информации, ни пациентам никто ничего не сообщает. Ну, и конечно же, возникает еще куча вопросов. Неужели у нас все так плохо, что нужно закрывать роддом под ковидный центр?» — поделилась своим мнением Ирина.

Связаться с главным врачом ОГАУЗ «Родильный дом № 4» Александром Холоповым ТВ2 пока не удалось. В его приемной ответили, что он проводит совещание и пообещали передать контакты журналиста ТВ2 Александру Владимировичу.

Напомним, что бывший глава департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов возглавил роддом № 4 полтора месяца назад. До этого он шесть лет был руководителем областного здравоохранения. В 2020 году губернатор Сергей Жвачкин освободил Холопова от должности после скандала с фотографиями черных мешков, сделанных в отделении томского морга горбольницы №3.





Тогда Сергей Жвачкин сказал, что «решение для меня было трудным – мы работали с Александром Холоповым многие годы, он очень многое сделал для развития томского здравоохранения. Однако ему было тяжело работать с таким грузом моральной ответственности, поэтому мое решение он принял как свое». Свое увольнение с поста главы томского облздрава тогда Александр Холопов никак не прокомментировал.





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