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28 сентября,
2020
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Новости

Роддом № 4: начальник облздрава и главврач встретились с коллективом

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Глава Департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев встретился с коллективом роддома № 4, который планируют перепрофилировать под ковид-центр. По словам Дмитриева, респираторный госпиталь на базе роддома будет открыт, если произойдет вспышка коронавируса. 

Фото: облздрав
Фото: облздрав
Фото: облздрав
Фото: облздрав

«Действительно, на сегодняшний день на территории Томска проводится подготовка резервных учреждений для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Департаментом здравоохранения составлен план мероприятий по перепрофилированию некоторых учреждений Томска, — сказал Сергей Дмитриев на встрече. — С сегодняшнего дня вновь начинает свою работу в качестве респираторного госпиталя МСЧ «Строитель», а клиники СибГМУ с октября возвращаются к плановой работе. В связи с этим формируется резерв учреждений, в которых при необходимости будут развернуты инфекционные госпитали».


Дмитриев отметил, что гинекологическое отделение и женская консультация роддома №4 продолжат свою работу в любом случае.


«Самое главное – медицинская помощь томским роженицам будет сохранена на высоком уровне. Для этого у нас есть все условия, в том числе три квалицированных медицинских учреждения родовспоможения, в числе которых областной перинатальной центр. Поэтому будущим мамам Томска беспокоится не о чем», — считает начальник облздрава.


По его словам, никто из сотрудников роддома не будет уволен. В случае, если сотрудники роддома №4 не захотят работать в ковидном госпитале, им будут предложены временные рабочие места по профилю.


О том, что роддом № 4 на улице Сергея Лазо собираются перепрофилировать под ковидный госпиталь с 1 октября, рассказали ТВ2 пациенты и врачи. Глава облздрава Сергей Дмитриев отметил, что пока преждевременно говорить о перепрофилировании роддома. Жители Томска не поддержали такое решение. Под хештегом #сохраним4роддомтомска публикуются посты в Инстаграме, выкладываются сториз. Петицию, запущенную в поддержку роддома, подписали свыше 6,5 тысячи человек.


В свою очередь, замгубернатора Иван Деев рассказал журналистам, почему именно роддом № 4 решили перепрофилировать в ковидный госпиталь. По словам чиновника, там можно развернуть 200 коек для больных коронавирусом, а 153 человека медперсонала уже дали согласие на работу в новых условиях.


28 сентября у роддома №4 прошла акция. На него пришли мамы с детьми, беременные женщины, медсестры и врачи роддома, а также просто неравнодушные томичи. Всего около ста человек.


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