Робототехника с «Сибагро»: компания оснастила томский детский сад компьютерами

Робототехника — перспективное направление: ее применяют в разных сферах жизни, в том числе и в сельском хозяйстве. Например, на наших предприятиях «работают» робот-упаковщик, робот-беспилотник, применяется другая автоматизация, которая заменяет или улучшает человеческий труд, — говорит Мария Голдовская, заместитель председателя правления компании «Сибагро» по коммуникациям. — Чем раньше начать развивать у детей техническое, конструкторское мышление, тем больше талантливых инженеров и программистов появится в недалеком будущем.