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Главная Новости Робототехника с «Сибагро»: компания оснастила томский детский сад компьютерами
Новости

Робототехника с «Сибагро»: компания оснастила томский детский сад компьютерами

ТВ2
ТВ2 ТВ2
21 час назад

Компания «Сибагро», которая активно использует цифровые технологии в своем производстве, передала томскому детскому саду № 49 десять ноутбуков для реализации программы дополнительного образования по робототехнике. С помощью воспитателя 45 детей в возрасте 5-7 лет на специальных уроках учатся пользоваться компьютером и изучают программирование — создают различные механизмы, героев и управляют ими.

Автор:  фото предоставлено компанией «Сибагро»

Это увлекательный предмет, который позволяет определить и развить технические способности у детей, найти им правильное применение, — говорит заведующая детским садом Лариса Руденко. — Конструируя, ребенок развивает воображение, внимательность, ответственность, учится работать в команде.

Занятия идут 10-15 минут — это разрешенный лимит для дошколят, достаточный для усвоения материала. Ребята увлеченно пробуют свои силы, с интересом слушают и повторяют за воспитателем.

Робототехника — перспективное направление: ее применяют в разных сферах жизни, в том числе и в сельском хозяйстве. Например, на наших предприятиях «работают» робот-упаковщик, робот-беспилотник, применяется другая автоматизация, которая заменяет или улучшает человеческий труд, — говорит Мария Голдовская, заместитель председателя правления компании «Сибагро» по коммуникациям. — Чем раньше начать развивать у детей техническое, конструкторское мышление, тем больше талантливых инженеров и программистов появится в недалеком будущем.

ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ

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