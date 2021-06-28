Робототехника с «Сибагро»: компания оснастила томский детский сад компьютерами
Компания «Сибагро», которая активно использует цифровые технологии в своем производстве, передала томскому детскому саду № 49 десять ноутбуков для реализации программы дополнительного образования по робототехнике. С помощью воспитателя 45 детей в возрасте 5-7 лет на специальных уроках учатся пользоваться компьютером и изучают программирование — создают различные механизмы, героев и управляют ими.
Это увлекательный предмет, который позволяет определить и развить технические способности у детей, найти им правильное применение, — говорит заведующая детским садом Лариса Руденко. — Конструируя, ребенок развивает воображение, внимательность, ответственность, учится работать в команде.
Занятия идут 10-15 минут — это разрешенный лимит для дошколят, достаточный для усвоения материала. Ребята увлеченно пробуют свои силы, с интересом слушают и повторяют за воспитателем.
Робототехника — перспективное направление: ее применяют в разных сферах жизни, в том числе и в сельском хозяйстве. Например, на наших предприятиях «работают» робот-упаковщик, робот-беспилотник, применяется другая автоматизация, которая заменяет или улучшает человеческий труд, — говорит Мария Голдовская, заместитель председателя правления компании «Сибагро» по коммуникациям. — Чем раньше начать развивать у детей техническое, конструкторское мышление, тем больше талантливых инженеров и программистов появится в недалеком будущем.