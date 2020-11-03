Робот будет оповещать томичей об отрицательном тесте на ковид

С 3 ноября в Томской области заработала роботизированная система оповещения о результатах сданных тестов на COVID-19. Информацию о результатах тестов уже получили почти 2 тысячи томичей.





Об отрицательном результате анализа сообщает робот на контактный номер телефона пациента. В случае недозвона с первого раза система совершает еще несколько звонков пациенту с периодичностью в 20 минут.





О положительных тестах сообщать пациентам по-прежнему будут сотрудники поликлиник, а также врачи Центра удаленного мониторинга. Это необходимо для проведения оперативного сбора анамнеза, уточнения состояния пациента и назначения лечения.





В департаменте здравоохранения Томской области отметили, что система оповещения успешно прошла тестовый режим и уже интегрирована в работу медицинской информационной системы региона.