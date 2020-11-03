Добрые новости
03 ноября,
2020
Новости

Робот будет оповещать томичей об отрицательном тесте на ковид

ТВ2
ТВ2
29 минут назад

С 3 ноября в Томской области заработала роботизированная система оповещения о результатах сданных тестов на COVID-19. Информацию о результатах тестов уже получили почти 2 тысячи томичей.


Об отрицательном результате анализа сообщает робот на контактный номер телефона пациента. В случае недозвона с первого раза система совершает еще несколько звонков пациенту с периодичностью в 20 минут.


О положительных тестах сообщать пациентам по-прежнему будут сотрудники поликлиник, а также врачи Центра удаленного мониторинга. Это необходимо для проведения оперативного сбора анамнеза, уточнения состояния пациента и назначения лечения.


В департаменте здравоохранения Томской области отметили, что система оповещения успешно прошла тестовый режим и уже интегрирована в работу медицинской информационной системы региона.

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