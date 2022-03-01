РКН потребовал от ТВ2 и «Тайги» удалить материал о войне в Украине

Сегодня утром Роскомнадзор прислал в редакцию письмо с требованием удалить материал, в котором происходящее в Украине называется войной. Такое же предписание сегодня получило и новосибирское издание «Тайга.инфо». Три дня назад подобные предписания получали «Новая газета», «Медиазона»*, «Дождь»* и другие СМИ.

«Информация, размещенная на информационном ресурсе tv2.today, содержит ложные сообщения об актах терроризма или иную недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи (далее – распространяемая с нарушением закона информация)», - говорится в письме.

Недостоверной общественно значимой информацией Роскомнадзор считает публикацию онлайна о пятом дне войны в Украине. Что именно в публикации было недостоверным, Роскомнадзор не уточняет.

Чтобы избежать блокировки сайта АН ТВ2 выполнило требование Роскомнадзора и отправило об этом уведомление в ведомство.