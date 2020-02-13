Римма Круць на приеме у Александра Бастрыкина. Видео

Томская пенсионерка Римма Круць обратилась к председателю СК России по вопросам несогласия с решениями, принятыми судом по факту мошеннических действий, совершенных в отношении ее мужа, а также в связи с непривлечением к уголовной ответственности сотрудников Гостехнадзора, поставивших на регистрационный учет технику, сообщает пресс-служба СК РФ. По итогам встречи Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат СК России и установить все обстоятельства. В отношении руководителя СУ СК России по Томской области Андрея Щукина назначена служебная проверка. Также назначена комплексная служебная проверка всего следственного управления.

После встречи с Бастрыкиным Римма Круць рассказала ТВ2 , что председатель СК вернул ей тысячу рублей, которую она заплатила в качестве штрафа за то, что по телефону назвала томского следователя Романа Айрапетова гнидой и козлом. Римма Алексеевна также рассказала, что Александр Бастрыкин извинился за своих сотрудников и отчитал их в ее присутствии. Кроме того, он поручил, чтобы в Томске разобрались с теми, кто направил бывшую учительницу на освидетельствование в психбольницу. После встречи с Бастрыкиным Римма Круць подробно рассказала московским следователям историю, как ее с мужем обманули в Томске при продаже трактора.

Напомним, в понедельник, 3 февраля 2020 года, Римма Круць вышла на одиночный пикет к зданию Следственного комитета в Томске. Чтобы привлечь внимание к себе, она решила поджечь плакат, но из-за порыва ветра огонь перекинулся на одежду. В результате скорая помощь доставила Римму Круць с легкими ожогами в больницу. От госпитализации бывшая учительница по физкультуре отказалась. ТВ2 Римма Алексеевна рассказала, что никакого самоподжога она не устраивала и никаких мыслей о суициде у нее не было. «Я в полном адеквате и не собираюсь прекращать борьбу с произволом в правоохранительных органах», — рассказала ТВ2 пенсионерка после инцидента у СК и накануне принудительного помещения в психиатрическую больницу.





Узнав из СМИ, что томскую пенсионерку отправили в психбольницу, Александр Бастрыкин поручил проверить, на каком основании это сделали представители правоохранительных органов, и пригласил ее к себе на личный прием в Москву. После того как Римма Круць с диагнозом «психически здорова» освободилась из больницы, она воспользовалась приглашением главного следователя страны и отправилась в столицу.





Пенсионеры Круць несколько лет пытаются добиться наказания для мошенников, которые продали им трактор с перебитыми номерами. Они не могут им ни пользоваться, ни продать. Более 5 лет он стоит на штрафстоянке и ржавеет. Все это время бывшая учительница по физкультуре пытается добиться наказания для компании экс-депутата облдумы Сергея Агеева, которая продала ее мужу технику с перебитыми номерами. Римма Круць пыталась привлечь внимание к своей проблеме пикетами, голодовками и другими акциями. Правоохранительные органы сначала много лет не могли найти состава преступления в продаже трактора по фальшивым документам, а когда-таки возбудили уголовное дело и оно дошло до суда, то инспектора, который оформлял документы на трактор, признали невиновным за давностью лет.





В знак несогласия с действиями правоохранительных органов Римма Круць участвовала в записи видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину и за это была оштрафована. Также пенсионерка получила штраф за то, что в телефонном разговоре назвала следователя Романа Айрапетова «гнидой и козлом». Была Римма Круць и среди тех пенсионерок, которым удалось в Москве остановить кортеж председателя СК РФ Александра Бастрыкина.





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