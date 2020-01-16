РФС запретил «Томи» регистрировать новых игроков из-за долгов перед экс-капитаном

Палата РФС по разрешению споров удовлетворила иск экс-капитана томского клуба Сергея Зуйкова, которому клуб задолжал по зарплате.





Пока клуб не погасит перед футболистом долги по отпускным в полном объеме, не сможет регистрировать новых игроков.





«Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Томь» в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Зуйковым С. А., установленных настоящим решением», — говорится в решении.





Отметим, 27-летний Сергей Зуйков играл за томский клуб в 2017-2018 годах, где провел два сезона и 45 матчей, стал капитаном команды. Первый гол в составе бело-зеленых футболист забил в августе 2018 года в ворота «Балтики». В конце 2018 года Зуйков покинул томский клуб из-за финансовых проблем, подписал контракт с ФК «Тамбов», но успел сыграть за новый клуб всего одну игру, так как получил серьезную травму.