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16 января,
2020
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Новости

РФС запретил «Томи» регистрировать новых игроков из-за долгов перед экс-капитаном

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Палата РФС по разрешению споров удовлетворила иск экс-капитана томского клуба Сергея Зуйкова, которому клуб задолжал по зарплате.


Пока клуб не погасит перед футболистом долги по отпускным в полном объеме, не сможет регистрировать новых игроков.


«Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Томь» в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Зуйковым С. А., установленных настоящим решением», — говорится в решении. 


Отметим, 27-летний Сергей Зуйков играл за томский клуб в 2017-2018 годах, где провел два сезона и 45 матчей, стал капитаном команды. Первый гол в составе бело-зеленых футболист забил в августе 2018 года в ворота «Балтики». В конце 2018 года Зуйков покинул томский клуб из-за финансовых проблем, подписал контракт с ФК «Тамбов», но успел сыграть за новый клуб всего одну игру, так как получил серьезную травму.

Архивное фото ТВ2
Архивное фото ТВ2

14 января «Томь» вышла с каникул и провела первую тренировку в 2020 году. Тренер Василий Баскаков рассказал пресс-службе клуба, что большую часть команды сейчас составляют воспитанники «Томи», на тренировки приехали молодые игроки из Томска, Барнаула, Новосибирска. Тренерский штаб планирует присмотреться к молодым игрокам.


Известно, что команду покинули трое футболистов основного состава: Роман Мануйлов, который продолжит карьеру в «СКА-Хабаровск», Николай Калининский ушел в «Нижний Новгород», а также Алексей Шумских, который был капитаном команды в предыдущей части сезона. Тренер команды не взялся прогнозировать, кто из игроков еще может покинуть томский клуб. Однако, по словам Баскакова, на каникулах он занимался подбором игроков и на примете у него есть футболисты, готовые пополнить состав «Томи». Возможные трансферы по усилению команды тренер прокомментировать отказался. 

Архивное фото
Архивное фото

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