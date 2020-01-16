РФС запретил «Томи» регистрировать новых игроков из-за долгов перед экс-капитаном
Палата РФС по разрешению споров удовлетворила иск экс-капитана томского клуба Сергея Зуйкова, которому клуб задолжал по зарплате.
Пока клуб не погасит перед футболистом долги по отпускным в полном объеме, не сможет регистрировать новых игроков.
«Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Томь» в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Зуйковым С. А., установленных настоящим решением», — говорится в решении.
Отметим, 27-летний Сергей Зуйков играл за томский клуб в 2017-2018 годах, где провел два сезона и 45 матчей, стал капитаном команды. Первый гол в составе бело-зеленых футболист забил в августе 2018 года в ворота «Балтики». В конце 2018 года Зуйков покинул томский клуб из-за финансовых проблем, подписал контракт с ФК «Тамбов», но успел сыграть за новый клуб всего одну игру, так как получил серьезную травму.
14 января «Томь» вышла с каникул и провела первую тренировку в 2020 году. Тренер Василий Баскаков рассказал пресс-службе клуба, что большую часть команды сейчас составляют воспитанники «Томи», на тренировки приехали молодые игроки из Томска, Барнаула, Новосибирска. Тренерский штаб планирует присмотреться к молодым игрокам.
Известно, что команду покинули трое футболистов основного состава: Роман Мануйлов, который продолжит карьеру в «СКА-Хабаровск», Николай Калининский ушел в «Нижний Новгород», а также Алексей Шумских, который был капитаном команды в предыдущей части сезона. Тренер команды не взялся прогнозировать, кто из игроков еще может покинуть томский клуб. Однако, по словам Баскакова, на каникулах он занимался подбором игроков и на примете у него есть футболисты, готовые пополнить состав «Томи». Возможные трансферы по усилению команды тренер прокомментировать отказался.
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