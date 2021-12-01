Результаты ПЦР-теста в России будут действовать 48 часов

Срок действия ПЦР-теста сократят в России с 72 до 48 часов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Такое решение было принято из-за особенностей нового штамма омикрон.

Помимо этого, сообщила Попова, путешественники, приезжающие в Россию из стран с высоким риском заражения омикроном, должны будут находиться на двухнедельном карантине. Список этих стран она не уточнила.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что пока в России омикрон ни у кого из заболевших не выявлен. Анна Попова призвала граждан провести новогодние праздники дома, внутри страны.

«Ситуация развивается в разных странах по-разному, — подчеркнула она. — Сегодня есть риск получить новую инфекцию, новый вариант штамма, и есть риск остаться где-то на неопределенно долгий срок».

Штамм омикрон имеет несколько десятков мутаций в спайковом белке, с помощью которого вирус попадает в организм человека. Из-за этого ученые опасаются, что вакцины будут иметь против него меньшую эффективность. Ранее депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина предполагала, что через две недели омикрон может прийти в Россию.