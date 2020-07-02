Результаты голосования по поправкам в Томской области

В Томской области начался подсчет голосов. Согласно первым данным, в Томской области обработано 442 бюллетеня. За поправки в Конституцию проголосовали 71,72 % жителей, против — 28,05 %. Недействительным признан один бюллетень.

К 23.00 данные обновились. Согласно информации областной избирательной комиссии, были обработаны больше 40 тысяч бюллетеней. Поддержали поправки 28580 человек — 68,38%. Проголосовали против — 12826 человек, что составляет 30,69%. Недействительными признан 391 бюллетень.

В системе ГАС. Выборы сообщается о несколько иных результатах. Там обработано больше 60 тысяч бюллетеней, из них недействительны 606. Поддержали поправки 43702 жителя региона (67,87%), проголосовали против 20 тысяч жителей (31,19%).

На сайте ГАС.Выборы опубликована информация о результатах обработки 270 тысяч бюллетеней. Недействительными были признаны 2800 бюллетеней. Процент проголосовавших за составляет 65,51% (176455 человек), против — 33,45% (90085 человек).

В 1.00 2 июля избирательная комиссия Томской области опубликовала сведения о результатах обработки 260 тысяч бюллетеней. Недействительными были признаны 2703. Результаты такие:

Несколько часов назад Центральная избирательная комиссия объявляла самые первые результаты голосования по итогам закрытия избирательных участков на Дальнем Востоке. К 15:15 мск было обработано 1,19% протоколов, за поправки свои голоса отдали 72,98% россиян, против — 25,91%.



После обработки 5,66% протоколов участковых избирательных комиссий за поправки в Конституцию выступили 69,90% россиян, против — 29,09%.





По состоянию на 18:00 мск, явка по всей стране составила 63,32%. По данным на 17:00 явка в Москве на голосование пришли 49,9%, в Санкт-Петербурге — 66,84%, в Подмосковье — 69,34%, в Ленинградской области — 65,56%.





По итогам обработки 30% протоколов за поправки к Конституции РФ проголосовали 74,10% избирателей, против — 24,97%. Это данные ЦИКа на 21:15 по московскому времени. Явка по всей России к 20:00 составила 64,99%.







В Томской области явка на 18.00 составила 43,33%, на избирательные участки пришли 334 тыс. 461 человек. Подробный материал о ходе голосования можно прочитать здесь.