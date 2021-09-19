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Результаты голосования в Томской области в областную думу 2021

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Публикуем результаты голосования на выборах в Думу Томской области. Новость обновляется. Перезагружайте страницу

23:37

Появились и первые результаты по округам. Так на Вузовском округе лидирует кандидат от ЕР Иван Пушкарев. На втором месте кандидат от КПРФ Вячеслав Третьяков.

В Чулымском округе на первом месте также действующий депутат облдумы от ЕР Антон Начкебия. На втором кандидатка от Справедливой России Татьяна Карепина.

На Кетском округе пока сложно сказать о явном лидере: у кандидатов отрыв в один голос. Однако пока лидирует коммунист Дмитрий Колотило, затем идет врач из СРПЗ Валентин Свидерский. На третьем месте член ЕР Степан Михайлов.

На Северном округе (входит Кедровый и Парабель) лидер с очень большим отрывом представитель ЕР Владислав Бородин. На втором месте ЛДПРовец Даниил Дорофеев.

В Асино лидирует действующий депутат облдумы Олег Громов (также представляет ЕР). В Колпашево — вице-спикер облдумы Александр Куприянец. 

Результатов по остальным округам пока нет

23:15

После обработки 1,04% протоколов результаты следующие:

*Единая Россия — 42,51%,

*ЛДПР – 20,97%,

*КПРФ – 16,48%,

*Справедливая Россия – 8,61%,

*Новые люди – 6,37%,

*Партия "Яблоко" – 1,69%,

*Партия Роста" – 1,12%.

Напомним, что на выборах пять лет назад ЕР победила на всех одномандатных округах. Итоговое распределение голосов в Заксобрании было таким:

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