Результаты голосования в Томской области в областную думу 2021

Публикуем результаты голосования на выборах в Думу Томской области. Новость обновляется. Перезагружайте страницу
23:37
Появились и первые результаты по округам. Так на Вузовском округе лидирует кандидат от ЕР Иван Пушкарев. На втором месте кандидат от КПРФ Вячеслав Третьяков.
В Чулымском округе на первом месте также действующий депутат облдумы от ЕР Антон Начкебия. На втором кандидатка от Справедливой России Татьяна Карепина.
На Кетском округе пока сложно сказать о явном лидере: у кандидатов отрыв в один голос. Однако пока лидирует коммунист Дмитрий Колотило, затем идет врач из СРПЗ Валентин Свидерский. На третьем месте член ЕР Степан Михайлов.
На Северном округе (входит Кедровый и Парабель) лидер с очень большим отрывом представитель ЕР Владислав Бородин. На втором месте ЛДПРовец Даниил Дорофеев.
В Асино лидирует действующий депутат облдумы Олег Громов (также представляет ЕР). В Колпашево — вице-спикер облдумы Александр Куприянец.
Результатов по остальным округам пока нет
23:15
После обработки 1,04% протоколов результаты следующие:
*Единая Россия — 42,51%,
*ЛДПР – 20,97%,
*КПРФ – 16,48%,
*Справедливая Россия – 8,61%,
*Новые люди – 6,37%,
*Партия "Яблоко" – 1,69%,
*Партия Роста" – 1,12%.
Напомним, что на выборах пять лет назад ЕР победила на всех одномандатных округах. Итоговое распределение голосов в Заксобрании было таким: