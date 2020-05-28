Результаты экспертизы проекта дороги Тайга — Томск будут готовы к июню

Соглашение предусматривает проведение конкурсных процедур на строительство и эксплуатацию автомобильной дороги второй категории Томск – Тайга протяженностью 68 километров. Оно дополнит ранее подписанное главами двух регионов рамочное соглашение по данному проекту.





На данный момент по проекту подготовлена вся проектно-сметная документация, которая находится на экспертизе. Следующим этапом должно стать формирование финансово-экономической модели концессионного соглашения.





«В 2017 году после встречи двух губернаторов мы договорились о реализации уникального государственно-частного партнерства в рамках дорожной деятельности. В России подобное соглашение никто не реализовывал. На первом этапе мы сделали обоснование инвестиций, работали на федеральном уровне, но там нам дали четко понять, что без проекта никто ничего подписывать не будет. Сейчас проект подан на экспертизу. В июне получим заключение и поймем, сколько стоит дорога», — рассказал на областной Думе замгубернатора по инфраструктуре и строительству Игорь Шатурный.





Сейчас начался второй этап, который включает в себя подготовку конкурсной документации. После этого регионы смогут обратиться в федерацию и попросить транш в 50 % от стоимости дороги.





Соглашение о сотрудничестве между Томской и Кемеровской областями по проектированию, строительству и эксплуатации автодороги Томск — Тайга подписано 10 октября 2014 года. Начало будущей автодороги планируется положить от примыкания к автодороге Томск — Мирный — Межениновка, окончание — у въезда в город Тайга Кемеровской области на автодороге Тайга — Таежный.





По предварительным расчетам, проект оценивается в семь миллиардов рублей. Как ранее сообщил первый вице-президент Газпромбанка Александр Казначеев, четыре миллиарда из них предполагает вложить концессионер, остальные три — регионы в соответствии с размером участков дороги на территориях, где будет вестись строительство.



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