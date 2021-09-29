Результат за 15 минут: томичи могут сдать экспресс-тест на ВИЧ

Томская область присоединилась к акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021». 30 сентября и 1 октября в Томске, Северске и Асино будут работать мобильные комплексы, в которых любой желающий сможет бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
Так, в четверг, 30 сентября, с 12 до 18 часов в Томске пройти тестирование можно будет у торгового центра «Персональ» (пр. Кирова, 65), в Северске – у торгового центра «Томлад» (ул. Солнечная, 2 стр. 5). В Асино мобильный комплекс будет работать в пятницу, 1 октября, с 12 до 18 часов около детской школы искусств (ул. Ленина, 40).
Тестирование займет 15 минут, за это время каждый сможет узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, а также обсудить со специалистом личные риски и что делать, если тест оказался положительным.
Кроме того, в рамках акции для сотрудников первичного звена здравоохранения, практикующих инфекционистов и эпидемиологов региона пройдет онлайн-семинар по теме ранней диагностики заболевания, методах лечения и мотивации пациентов на своевременное обследование.
Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2021 года Томская область вошла в антирейтинг регионов по показателю заболеваемости ВИЧ в России. По данным облздрава, в регионе заболеваемость ВИЧ связана с распространением и употреблением наркотиков, появлением синтетических наркотиков («соли»). Начиная с 2014 года, заболеваемость ВИЧ пошла на спад и в 2020 году составила 90,7 на 100 тыс. населения области, что ниже уровня 2019 года на 19,7%.
В 2020 году обследовано на ВИЧ – 26,3% населения Томской области (индикатор для РФ – 24%). Обследование на ВИЧ и лечение инфицированных бесплатно и доступно всем гражданам Российской Федерации.
Также в прошлом году была создана, протестирована и открыта к работе информационная просветительско-образовательная платформа. На платформе размещены бесплатные электронные курсы, подготовленные для самостоятельной работы по вопросам профилактики ВИЧ.