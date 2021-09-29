Результат за 15 минут: томичи могут сдать экспресс-тест на ВИЧ

Томская область присоединилась к акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021». 30 сентября и 1 октября в Томске, Северске и Асино будут работать мобильные комплексы, в которых любой желающий сможет бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Так, в четверг, 30 сентября, с 12 до 18 часов в Томске пройти тестирование можно будет у торгового центра «Персональ» (пр. Кирова, 65), в Северске – у торгового центра «Томлад» (ул. Солнечная, 2 стр. 5). В Асино мобильный комплекс будет работать в пятницу, 1 октября, с 12 до 18 часов около детской школы искусств (ул. Ленина, 40).

Тестирование займет 15 минут, за это время каждый сможет узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, а также обсудить со специалистом личные риски и что делать, если тест оказался положительным.

Кроме того, в рамках акции для сотрудников первичного звена здравоохранения, практикующих инфекционистов и эпидемиологов региона пройдет онлайн-семинар по теме ранней диагностики заболевания, методах лечения и мотивации пациентов на своевременное обследование.