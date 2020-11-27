Резкое похолодание придет в Западную Сибирь в ближайшие несколько дней. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Там температура будет на 6-7 градусов ниже нормы. Показатели температуры будут от 20 до 25 градусов со знаком минус ночные», — отметил он.
При этом ожидается очень теплая погода в азиатской части России.
«Подумать только, но 1 декабря отклонение от нормы на северо-востоке Красноярского края, северо-западе Якутии до 25 градусов аномалия», — рассказал Роман Вильфанд.
По данным Томского гидрометцентра, средняя температура воздуха в третьей декаде ноября в области составит минус 10-12 градусов. Ночью в регионе ожидается от минус 5-10 градусов до 13-18 ниже нуля, днем – в диапазоне от 0 до минус 5 и от минус 6 до минус 11 градусов. Снегопады ожидаются только в начале и конце декады.