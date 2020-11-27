Резкое похолодание придет в Западную Сибирь в ближайшие несколько дней. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.





«Там температура будет на 6-7 градусов ниже нормы. Показатели температуры будут от 20 до 25 градусов со знаком минус ночные», — отметил он.





При этом ожидается очень теплая погода в азиатской части России.





«Подумать только, но 1 декабря отклонение от нормы на северо-востоке Красноярского края, северо-западе Якутии до 25 градусов аномалия», — рассказал Роман Вильфанд.