Резкое похолодание придет в Западную Сибирь в ближайшие несколько дней. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Как пишет ТАСС, холодная погода будет в самых густонаселенных районах азиатской части страны. Это юг Западной Сибири: Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край.

«Там очень холодная погода, температура примерно на пять-шесть градусов ниже нормы, и там будут ночные морозы очень существенные, до минус 10-15 градусов», - сказал Вильфанд. Он уточнил, что дневная температура в этой части страны также будет ниже нуля.

«Днем 31 октября и ночью 1 ноября по области и Томску ожидаются осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега, сильное отложение мокрого снега, гололедные явления, метели. Похолодание, на дорогах гололедица», — сообщили в МЧС.

Отметим, 31 октября ночью по прогнозам синоптиков температура в Томской области опустится до -3... -8 градусов, а по северным районам до -13 градусов по Цельсию. Днем ожидается до -1…-6, местами воздух прогреется до +4 градусов. В Томске днем в воскресенье обещают 0 ... +2 градуса, ночью -4…-6 ° градусов.