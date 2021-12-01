Режим ограничений в Томской области стал бессрочным. Часть требований смягчилась

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин внес изменения в постановление , регламентирующее режим повышенной готовности в регионе. Согласно новой версии документа, режим ограничений стал бессрочным. В последний раз губернатор продлевал масочный режим до 1 декабря 2021 года.

С 1 декабря сертификаты о вакцинации либо о перенесенном заболевании по-прежнему обязательны к предъявлению на входе во все учреждения общепита, спортивные объекты, при посещении кинотеатров, театров, библиотек, конференций, выставок, парикмахерских, салонов красоты, при проживании в гостиницах, хостелах, в санаториях.

Сертификаты не потребуются в учреждениях здравоохранения (поликлиниках, аптеках, оптиках), в госучреждениях (МФЦ, ГИБДД, Росреестр, почта, суды), банках и их мобильных офисах, а также в магазинах.

Кинозалы, клубы, залы для боулинга, бильярда, караоке и другие развлекательные учреждения, а также кафе и рестораны могут возобновить работу при условии заполнения не более чем на 70%. Детские развлекательные центры — при заполнении наполовину.

У их посетителей должны быть с собой сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании, или действующий отрицательный ПЦР-тест. Один из этих документов должны иметь при себе и сотрудники. Участники контрольных рейдов вправе попросить вместе с сертификатом любой документ, удостоверяющий личность. Сохраняются требования к масочному режиму и обеззараживанию помещений, наличию антисептиков.

При соблюдении этих условий разрешена работа развлекательных учреждений в вечернее и ночное время.