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Режим ограничений в Томской области стал бессрочным. Часть требований смягчилась

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин внес изменения в постановление, регламентирующее режим повышенной готовности в регионе. Согласно новой версии документа, режим ограничений стал бессрочным. В последний раз губернатор продлевал масочный режим до 1 декабря 2021 года.

С 1 декабря сертификаты о вакцинации либо о перенесенном заболевании по-прежнему обязательны к предъявлению на входе во все учреждения общепита, спортивные объекты, при посещении кинотеатров, театров, библиотек, конференций, выставок, парикмахерских, салонов красоты, при проживании в гостиницах, хостелах, в санаториях.

Сертификаты не потребуются в учреждениях здравоохранения (поликлиниках, аптеках, оптиках), в госучреждениях (МФЦ, ГИБДД, Росреестр, почта, суды), банках и их мобильных офисах, а также в магазинах.

Кинозалы, клубы, залы для боулинга, бильярда, караоке и другие развлекательные учреждения, а также кафе и рестораны могут возобновить работу при условии заполнения не более чем на 70%. Детские развлекательные центры — при заполнении наполовину.

У их посетителей должны быть с собой сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании, или действующий отрицательный ПЦР-тест. Один из этих документов должны иметь при себе и сотрудники. Участники контрольных рейдов вправе попросить вместе с сертификатом любой документ, удостоверяющий личность. Сохраняются требования к масочному режиму и обеззараживанию помещений, наличию антисептиков.

При соблюдении этих условий разрешена работа развлекательных учреждений в вечернее и ночное время.

«Темпы роста заболеваемости коронавирусом в Томской области снизились с прошлой недели на 10%, — прокомментировал решение об ослаблении режима губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Ежесуточно выявляется примерно одинаковое количество заболевших. Да, их до сих пор много, но цифра стабильна, она не растет. Как мы и обещали, при первых признаках стабилизации ситуации мы первым делом пойдем на смягчение мер для бизнеса и людей. Сегодняшняя обстановка позволяет это сделать. Но это не отменяет нашей большой настороженности по отношению к болезни. Если мы увидим рост, если темпы вакцинации снизятся — условия режима снова будем пересматривать».

За нарушение масочного режима предусмотрена административная ответственность: для должностных лиц и предпринимателей – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч. При повторном административном нарушении штрафы будут увеличены для граждан до 50 тысяч рублей, для организаций – до миллиона рублей. Так, за прошлую неделю в регионе прошло более 630 проверок санитарно-эпидемиологических требований в общественных местах. Административные протоколы получили посетители торговых центров «Изумрудный город», «Лента», магазинов «Пятерочка», «Дионик», а также пассажиры маршрутного транспорта.

Добавим, что в начале ноября местные активисты записали обращение к Владимиру Путину, попросив отменить режим QR-кодов, который, по их мнению, нарушает Конституцию и ряд других законов РФ, а также ведет к сегрегации населения. Они потребовали «привлечь к ответственности губернатора и главного санитарного врача Томской области за превышение своих должностных полномочий и создание социальной напряженности в регионе».

Кроме того, Томский областной суд принял к производству иск противников введения QR-кодов к администрации региона. Подписавшие иск выступают против распоряжения, обязывающего граждан при посещении общепита и торговых центров иметь с собой результаты отрицательного ПЦР-теста, документы о вакцинации или перенесенном ковиде. Первое заседание назначено на 3 декабря.

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