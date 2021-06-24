Режим ограничений продлен в Томской области до 1 октября
Режим ограничений в Томской области продлен до 1 октября, сообщает пресс-служба обладминистрации.
«Эпидситуация в Томской области одна из самых благополучных, однако и у нас в июне отмечается рост заболеваний СOVID-19, совпавший с ОРВИ, — отметил губернатор Сергей Жвачкин. — Нас тревожат даже несколько десятков случаев коронавируса, регистрируемых в сутки. Индийского штамма у нас нет, выявляется британский, болеет преимущественно молодежь 20-40 лет и, конечно, на этом фоне ни о каком смягчении режима не может быть и речи. Штаб принимает решение продлить действующий режим ограничений до 1 октября. К этому времени мы рассчитываем достичь коллективного иммунитета, завершив массовую вакцинацию».
Глава региона отметил, что Минздрав выполнил поручение вице-премьера Татьяны Голиковой, и в среду в регион пришла партия вакцины «Спутник V», достаточная, чтобы ликвидировать имеющуюся очередь. При этом, планов проведения обязательной вакцинации и введения дополнительных ограничений в регионе нет.
В частности, в Томской области из-за режима ограничений запрещены массовые мероприятия, а при посещении магазинов, поездке в общественном транспорте нужно находиться в масках. В случае нарушений жители региона могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч рублей, а юридические — до 300 тысяч рублей. При повторных случаях предусматриваются штрафы до 50 тысяч рублей для граждан и до миллиона рублей для юрлиц.
С начала пандемии ковид в Томской области подтвержден у 33 732 пациентов. 31 981 из них здоровы. 459 скончались.
Северск в данную статистику не входит. Там по состоянию на 23 июня выявлено 7910 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 7668 человек. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 61 пациент, 81 пациент получает лечение амбулаторно.