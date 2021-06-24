Режим ограничений продлен в Томской области до 1 октября

Режим ограничений в Томской области продлен до 1 октября, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Эпидситуация в Томской области одна из самых благополучных, однако и у нас в июне отмечается рост заболеваний СOVID-19, совпавший с ОРВИ, — отметил губернатор Сергей Жвачкин. — Нас тревожат даже несколько десятков случаев коронавируса, регистрируемых в сутки. Индийского штамма у нас нет, выявляется британский, болеет преимущественно молодежь 20-40 лет и, конечно, на этом фоне ни о каком смягчении режима не может быть и речи. Штаб принимает решение продлить действующий режим ограничений до 1 октября. К этому времени мы рассчитываем достичь коллективного иммунитета, завершив массовую вакцинацию».

Глава региона отметил, что Минздрав выполнил поручение вице-премьера Татьяны Голиковой, и в среду в регион пришла партия вакцины «Спутник V», достаточная, чтобы ликвидировать имеющуюся очередь. При этом, планов проведения обязательной вакцинации и введения дополнительных ограничений в регионе нет.