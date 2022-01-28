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Режим «неблагоприятных метеорологических условий» в Томске продлится до 30 января

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В Томске объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Это связано с возможным накоплением вредных примесей в атмосфере над городом. Особый режим объявлен с 15 часов 27 января до 10 часов 30 января.

В связи с этим власти обязали городские предприятия на время действия режима сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 15-20%. Жителям города рекомендуют отказаться от личных автомобилей и по возможности использовать газовый и электрический транспорт.

«Объявление прогноза неблагоприятных метеорологических условий никак не связано со сверхнормативными или аварийными выбросами загрязняющих веществ от промышленных предприятий. Наступление такого режима происходит в случае проявления определенных метеорологических условий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха (ослабление ветра, штиль, туманы, образование задерживающих слоев инверсии температуры)», — заявили в областном департаменте природных ресурсов.

Подобный режим в Томске также объявляли на сутки с 13 января. Тогда в мэрии порекомендовали жителям города пить больше минеральной воды и употреблять кисломолочную продукцию. 

 

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