В Томске объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности

Режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности объявлен в Томске на сутки. Предприятиям рекомендовано сократить выбросы продуктов горения в атмосферу.

По данным синоптиков, 14 января в Томской области ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков, а ночью и утром возможны изморозь и туман. Температура ночью -18…-23 °С, при прояснениях до -30 °С. Температура днем -15…-20 °С.

По информации Томского Гидрометцентра, с 13 часов 13 января до 13 часов 14 января ожидаются неблагоприятные метеорологические условия: краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в атмосфере.

«Гражданам в этот период рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Руководителям предприятий, эксплуатирующих объекты I, II, III категории негативного воздействия на окружающую среду, расположенных на территории Томска, необходимо выполнить мероприятия по уменьшению выбросов с целью защиты населения», — сообщает пресс-служба мэрии.