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14 апреля,
2020
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Резидент северской ТОР вложит 40 млн рублей в производство кабеля

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В территории опережающего развития в Северске появился пятый резидент, его заявку одобрила управляющая компания «Атом-ТОР».


По информации обладминистрации, соглашение о сотрудничестве заключили с компанией «Северский кабельный завод». Теперь ТОР и предприятию предстоит пройти официальную процедуру получения статуса резидента. В планах завода «Северсккабель» инвестировать 25 млн рублей в приобретение новых линий производства. Общий объем планируемых инвестиций - 40 млн рублей. 


Отметим, территория опережающего развития в Северске создается в рамках проекта «ИНО Томск». О ее создании заговорили в феврале 2019 года после того, как Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ТОР в более, чем десять городах России.


Первый резидент в северской ТОР появился в августе 2019 года, всего к этому моменту зарегистрировано пять резидентов. Среди них компании «ВАБ-70» (металлообработка), «МК-Полимер»,  «ТомскАзот» и другие.

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