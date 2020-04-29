Режим самоизоляции в Томской области продлен по 11 мая

«Вчера президент принял решение продлить режим самоизоляции в стране по 11 мая. Аналогичное решение принимаем и мы в Томской области. Мы сохраняем все действующие ограничения, в том числе режим самоизоляции, и одновременно готовим порядок работы ранее закрытых отраслей – образования, культуры, спорта, общепита и ряда других. Их открытие возможно по графику, начиная с 12 мая, но будет зависеть от состояния санитарно-эпидемиологической обстановки в Томской области», — сказал Сергей Жвачкин.

«Эпидемия разделила нашу жизнь на до и после, — сказал Сергей Жвачкин. — Но то, как быстро мы вернемся к прежней жизни, зависит от каждого из нас. Да, у нас нет вспышек заболевания в несколько сотен и тысяч человек, но это не значит, что беда миновала. К нам перестали завозить вирус из-за рубежа. Основная причина заражения – нарушение режима самоизоляции. Кто-то, не думая, съездил на полдня в Кемерово. Кто-то встретился со старыми друзьями. А в результате лежит сейчас на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Этот вирус очень коварен. Да, 60 процентов людей переносят его бессимптомно, но они, не зная о своей болезни, могут мгновенно заразить остальных! Один процент заболевших вирус убивает в считанные дни и часы. От него нет вакцины, а самые главные лекарства пока — это дистанция и дезинфекция».

Он отметил, что Томская область входит в число благополучных субъектов Российской Федерации по ситуации с коронавирусом.

Режим самоизоляции позволяет выходить из дома, если нужно на работу, погулять с домашним животным или выбросить мусор. Также глава регион разрешил поездки на дачу.





«К сожалению, не все понимают эти простые вещи. Например, каждый день около пятисот человек совершают поездки за пределы Томской области. При этом половина из них ездит в торговые центры в Новосибирск и Кузбасс, в регионы, где заболевших сотни. Это грубейшее нарушение режима самоизоляции. Поэтому с понедельника мы ввели запрет на такие вот необоснованные передвижения между регионами. За нарушения будем штрафовать в полном соответствии с законодательством», — отметил Сергей Жвачкин.





При этом Сергей Жвачкин подчеркнул, что в регионе не будут введены QR-пропуска.