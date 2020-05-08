Режим самоизоляции в Томской области продлен, но смягчен: разрешили гулять и заниматься спортом

Губернатор Сергей Жвачкин продлил действующий в регионе режим самоизоляции. Однако при этом режим будет смягчен.

«Мы смягчаем режим. Но делаем это поэтапно, постепенно, при условии соблюдения ограничений. За эти 40 дней большинство из нас уже научилось с эпидемией жить: «на автомате» мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать людных мест. Эти полезные привычки забывать никому не стоит. Нужно понять, что режим самоизоляции – это не сидеть дома за закрытой дверью, а защищать себя на улице и на работе, соблюдая дистанцию и личную гигиену», — отметил губернатор.

С 9 мая в Томской области вводится масочный режим. Пока этот режим носит рекомендательный характер с возможным переходом на обязательный.

«Таким образом, режим самоизоляции остаётся, но принимает новую форму. Мы предлагаем внедрять в практику масочный и перчаточный режим. Давайте будем привыкать носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах, в закрытых помещениях с массовым пребыванием людей – таких, как МФЦ или почта. Пока никакой обязаловки нет – с 9 мая мы вводим в регионе рекомендательный масочный режим с возможным переходом на обязательный. Да, маски обязательно нужны врачам и больным, но в ситуации, когда многие болеют бессимптомно, маска убережёт и здоровых от распространения инфекции. И соблюдать правила нужно не для губернатора, врача или для полицейского, а для себя, для своего здоровья. Точно так же, как ремень в машине – не для гаишника, а для безопасности», — подчеркнул Сергей Жвачкин.

С 12 мая в Томской области возобновляют работу все ранее закрытые предприятия и учреждения, за исключением учреждений социальной сферы, культуры, спорта и общественного питания. Разрешены индивидуальные и внутрисемейные занятия спортом на свежем воздухе – для этого будут открыты стадионы, лыжероллерные трассы, тропы здоровья. С этого же дня разрешены семейные прогулки и прогулки с детьми – не только во дворе собственного дома, но и в парках, и в скверах, с обязательным соблюдением дистанции от других гуляющих.





«При этом мы действуем строго в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и будем снимать ограничения поэтапно, каждый раз сверяя часы с эпидемиологами, оценивая не просто количество заболевших, а отслеживая, в какой сфере возникнет вспышка.

Через неделю или две, в зависимости от ситуации, мы разрешим работу уличных учреждений общественного питания. Разумеется, при строгом соблюдении санитарных требований, - рассказал глава региона. – До конца мая – начала июня откроем для посетителей музеи, библиотеки, музеи, а также автошколы и некоторые другие учреждения».





«И предприятиям, и каждому из нас надо научиться жить и работать по-новому, — сказал в видеообращении к жителям Томской области Сергей Жвачкин. – Но в этом новом, по сути, уже ничего нового и нет: соблюдать дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты и дезинфекции, не общаться в больших группах, а самое главное – не надеяться на русское слово «авось».





Губернатор подчеркнул, что вся информация о порядке снятия ограничительных мер не позднее 11 мая появится на официальном сайте администрации Томской области.





Он не исключил пересмотра принятых мер, исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки.





«Действия нашего штаба будут в первую очередь зависеть от развития ситуации, - резюмировал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Нам с вами важно сохранить позитивную динамику борьбы с эпидемией, поэтому главный принцип, которым мы руководствуемся — это принцип «не навреди».





По данным оперштаба, в Томской области коронавирус диагностирован у 176 человек. Выздоровели 48 человека. Два человека умерли.





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