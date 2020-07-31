Режим самоизоляции в Томской области продлен до 31 августа

Губернатор Сергей Жвачкин продлил в Томской области режим самоизоляции до 31 августа.
По словам губернатора, в регионе максимально открылись учреждения сферы услуг, чья деятельность была остановлена из-за эпидемии.
«Мы открыли летние веранды и спортивные учреждения, с обязательным условием соблюдения противоэпидемических требований. Возможно, исходя из эпидобстановки, получат возможность работать санатории и учреждения отдыха. Но однозначно до осени будут запрещены все массовые мероприятия, включая наш знаменитый международный фестиваль «Праздник Топора», – сказал губернатор. – Нам нужно максимально подготовиться к осенне-зимнему эпидсезону, когда к коронавирусу добавятся сезонные инфекции ОРВИ и гриппа».
Сергей Жвачкин поставил задачу сохранить работу всех респираторных госпиталей, деятельность обсерваторов под Томском, наращивать приобретение нового медицинского оборудования, активно продолжать тестирование и начать подготовку к массовой вакцинации против гриппа, которая начнется в сентябре.
«Успокаиваться самим и успокаивать других рано, мы должны победить в войне с эпидемией, сохранив здоровье и жизнь людей», — подчеркнул глава региона.
В Томской области за весь период установлен 4091 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 2593 человека, умерших 34.
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