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31 июля,
2020
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Режим самоизоляции в Томской области продлен до 31 августа

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Губернатор Сергей Жвачкин продлил в Томской области режим самоизоляции до 31 августа.

Несмотря на стабильную ситуацию в нашей области, она может резко ухудшиться, если мы полностью выйдем из режима ограничений, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Главные ограничения – это обязательный масочный режим в транспорте, в магазинах, торговых центрах и других закрытых людных местах, а также дезинфекция рук и самоизоляция для людей группы риска. Эти ограничения были и будут. Мы должны учиться на чужих ошибках, а не повторять их. Пока нет вакцины, главное лекарство от болезни – это наше ответственное поведение.

По словам губернатора, в регионе максимально открылись учреждения сферы услуг, чья деятельность была остановлена из-за эпидемии.


«Мы открыли летние веранды и спортивные учреждения, с обязательным условием соблюдения противоэпидемических требований. Возможно, исходя из эпидобстановки, получат возможность работать санатории и учреждения отдыха. Но однозначно до осени будут запрещены все массовые мероприятия, включая наш знаменитый международный фестиваль «Праздник Топора», – сказал губернатор. – Нам нужно максимально подготовиться к осенне-зимнему эпидсезону, когда к коронавирусу добавятся сезонные инфекции ОРВИ и гриппа».


Сергей Жвачкин поставил задачу сохранить работу всех респираторных госпиталей, деятельность обсерваторов под Томском, наращивать приобретение нового медицинского оборудования, активно продолжать тестирование и начать подготовку к массовой вакцинации против гриппа, которая начнется в сентябре.


«Успокаиваться самим и успокаивать других рано, мы должны победить в войне с эпидемией, сохранив здоровье и жизнь людей», — подчеркнул глава региона.


В Томской области за весь период установлен 4091 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 2593 человека, умерших 34.


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