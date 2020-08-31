Режим самоизоляции в Томской области продлен до 30 сентября

«Принимая решение о продлении ограничений, я прежде всего руководствуюсь не популизмом, а ответственностью — за жизнь и здоровье миллиона людей, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Пока в регионе регистрируются десятки новых случаев болезни и умирают люди, мы не можем позволить себе быть беспечными».

«Вместе с тем наш штаб принял решение разрешить работу в Томской области всех, как детских, так и взрослых, учреждений дополнительного образования, всех учреждений общественного питания во всех городах и районах региона, а также работу санаторно-курортных учреждений, естественно, с обязательным соблюдением всех требований Роспотребнадзора, — добавил губернатор. — По сути, у нас в области остаются под запретом только массовые мероприятия в закрытых помещениях. Главное ограничение одно: обязательное использование защитных масок и дезинфекция рук в общественном транспорте, в учреждениях торговли и других закрытых помещениях с массовым пребыванием людей. Никто из нас не хочет заболеть, никто не хочет, чтобы заболели наши близкие, поэтому давайте беречь себя и тех, кто рядом».





Оперативный штаб напоминает, что перед началом деятельности все учреждения должны направить уведомление на сайт работа.томск.рф, взяв на себя обязательства соблюдать все санитарно-эпидемические требования.