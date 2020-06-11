Режим самоизоляции в Томской области продлен до 23 июня

Губернатор Сергей Жвачкин продлил режим повышенной готовности в Томской области до 23 июня. Но в то же время не исключил досрочного снятия ряда ограничений.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выходу из режима «общей самоизоляции» в условиях пандемии коронавируса. Этапы выхода региона из ограничительных мероприятий определяют три фактора: проведение достаточного количество тестов на коронавирус, наличие свободного коечного фонда, а также коэффициент распространения инфекции. По данным обладминистрации, в Томской области больше 60 % свободных коек. Охват тестирования составляет 234,5 человек на 100 тыс. населения. Однако коэффициент распространения инфекции остается очень высоким. По данным властей, в Томске насчитывается четыре активных очага коронавирусной инфекции. Ранее очаг COVID-19 обнаружили на Центральном рынке, в поликлинике № 10, где число зараженных достигло 17 человек. Также заражение произошло у сотрудников нескольких предприятий.

Нам нужно, чтобы в течение четырех дней количество выявленных больных было меньше количества больных за четыре предыдущих дня. В этом случае мы откроем летние веранды кафе и ресторанов, фитнес-клубы, музеи и библиотеки, учреждения дополнительного образования – от танцевальных до автомобильных школ, — сообщил губернатор. — Роспотребнадзор уже разработал порядок работы этих учреждений. Руководители отраслей утвердили регламенты и полностью подготовили их к открытию. Но когда это произойдет, зависит от эпидобстановки, а значит, и от нас с вами.

Глава региона не исключил, что часть учреждений будут открыты уже на следующей неделе. Однако масочный режим, соблюдение социальной дистанции, самоизоляция для людей старше 65-ти и с хроническими заболеваниями будут сняты «только в случае полной победы над эпидемией», когда появятся вакцины и лекарства.





«Жизнь продолжается. 24 июня мы с вами увидим военный Парад Победы в Москве, а уже с 25 июня начнется общероссийское голосование по поправкам Конституции, — сказал Сергей Жвачкин. — Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия сделали все, чтобы поход на избирательные участки был еще более безопасным, чем обычный поход в магазин. Голосование будет идти неделю — с 25 июня по 1 июля — с 8 утра до 8 вечера. Каждый избиратель на избирательном участке будет обеспечен бесплатной маской, перчатками и индивидуальной ручкой. Все без исключения члены избиркомов пройдут тестирование. Все, кто хочет, смогут проголосовать дома, заранее сообщив о своем желании».





В Томской области 1116 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 552 человека, скончались 14 пациентов. 390 человек в настоящее время госпитализированы. Остальные находятся на самоизоляции.





По данным экспертов, темпы роста числа заболевших COVID-19 в Томской области выше, чем среднем в России. На сегодняшний день показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в Томской области составляет 98,8 человека, что соответствует 74-му месту в России и восьмому в Сибирском федеральном округе.​



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