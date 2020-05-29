Режим самоизоляции в Томской области продлён до 15 июня

Новости

Режим самоизоляции продлен в Томской области до 15 июня. Такое решение сегодня озвучил глава региона Сергей Жвачкин.

«Завтра, 30 мая, исполнится ровно два месяца, как мы с вами живём в режиме ограничений. Если бы тогда, в марте, мне кто-то сказал про эти два месяца, я бы ни за что не поверил. Но наша жизнь непредсказуема, а жизнь в эпидемии непредсказуема вдвойне, — отметил в своем обращении к жителям Томской области губернатор Сергей Жвачкин. — Тем не менее, благодаря вовремя принятым жёстким мерам, мы с вами сумели удержать регион от катастрофического развития событий. У нас нет тысяч больных и сотен умерших. И это не везение и не стечение обстоятельств, а труд тысяч людей – в первую очередь, труд медиков и правоохранительных органов, которые день и ночь работают вместе с нами, чтобы Томская область оставалась территорией безопасности и благополучия».

Глава региона отметил, что контроль над эпидемической ситуацией позволил практически не останавливать работу промышленности, строительства, сельского хозяйства и ещё 15 апреля открыть работу салонов красоты и парикмахерских.

«Эпидситуация позволила нам три недели назад разрешить занятия спортом на свежем воздухе и семейные прогулки. Причём это прогулки без масок и без пропусков. И не по графику, а по желанию. Единственное ограничение – соблюдение социальной дистанции, — сказал Сергей Жвачкин. — Тем не менее, мы принимаем решение продлить действующий режим ограничений в Томской области до 15 июня, на ещё один инкубационный период».

В этот период продолжат работать ранее открытые предприятия, продлен режим самоизоляции для пожилых людей и людей, входящих в группу риска. Закрытые для посетителей предприятия сферы услуг не открываются, сохраняется обязательный масочный режим в магазинах, в общественном транспорте и закрытых массовых общественных местах.

Глава региона объяснил причины принятого решения.

«По рекомендациям Роспотребнадзора полностью снять режим ограничений мы можем только если достигнем трёх показателей. Два из них зависят от власти и системы здравоохранения, а третий – от всех», — отметил Сергей Жвачкин.

Первый показатель – это число свободных коек для больных коронавирусом (при нормативе в 540 коек в регионе их сегодня сегодня 1082), второй – охват населения тестированием на коронавирус (при нормативе не менее 70-ти тестов на 100 тысяч населения в Томской области тестируются 175 на 100 тысяч, и по поручению губернатора за неделю количество исследований должно увеличиться еще в полтора раза).

«Третьего показателя, необходимого для полного открытия сферы услуг, мы ещё не достигли. Этот показатель — коэффициент распространённости инфекции, — сказал Сергей Жвачкин. — Показатель означает, что в течение четырех последних дней количество вновь выявленных больных должно быть меньше количества больных, выявленных в четыре предыдущих дня. Так вот, у нас заболеваемость пока на спад не идёт. И этот показатель напрямую зависит от того, как мы соблюдаем социальное дистанцирование и обязательный масочный режим».