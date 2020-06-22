Добрые новости
22 июня,
2020
1
фото
Новости

Режим самоизоляции в Томской области продлен до 10 июля

ТВ2
ТВ2
40 минут назад

Губернатор Сергей Жвачкин продлил режим повышенной готовности в Томской области до 10 июля.

Режим самоизоляции в Томской области продлен до 10 июля

«Благодаря своевременным мерам, благодаря героизму наших врачей и бдительности правоохранительных органов, благодаря тому, что мы не жалеем денег на разворачивание коечного фонда, средства защиты, лучшие медикаменты – благодаря всему этому, мы успешно сберегаем жизнь и здоровье людей и по-прежнему находимся в двадцатке регионов страны с наименьшим показателем заболеваемости, – отметил глава региона в своем обращении. – Но пока угроза окончательно не миновала, мы не можем открыть кафе и рестораны, спортклубы и фитнес-центры, кинотеатры, музеи, библиотеки. Для нас важна не скорость выхода из режима ограничений, а гарантии защищенности людей». 

Напомнил Сергей Жвачкин и о голосовании по поправкам в Конституцию.


«Хочу ответственно сказать: уровень безопасности на избирательных участках будет точно выше, чем в любом магазине и в любой маршрутке. Над этим работают и за это несут ответственность тысячи людей, – сказал Сергей Жвачкин. – Голосования сегодня проходят во всём мире – прошли выборы во Франции и Южной Корее, за рубежом они идут и сейчас. Но нигде государства не вкладывают такие средства в безопасность избирателей, как в России».

По данным на 22 июня в регионе число заболевших в регионе составляет 1785 человек. Выздоровел 791 пациент. Лечение от коронавируса продолжают 980 человек.


По итогам прошлой недели Томская область заняла второе место среди регионов Сибири по приросту заболевших COVID-19. В настоящий момент коэффициент распространения инфекции составляет 1,09. Смягчение режима, согласно нормам Роспотребнадзора, возможно тогда, когда коэффициент станет меньше единицы.


ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что важно.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.