Режим самоизоляции в Томской области продлен до 10 июля

Губернатор Сергей Жвачкин продлил режим повышенной готовности в Томской области до 10 июля.

«Благодаря своевременным мерам, благодаря героизму наших врачей и бдительности правоохранительных органов, благодаря тому, что мы не жалеем денег на разворачивание коечного фонда, средства защиты, лучшие медикаменты – благодаря всему этому, мы успешно сберегаем жизнь и здоровье людей и по-прежнему находимся в двадцатке регионов страны с наименьшим показателем заболеваемости, – отметил глава региона в своем обращении. – Но пока угроза окончательно не миновала, мы не можем открыть кафе и рестораны, спортклубы и фитнес-центры, кинотеатры, музеи, библиотеки. Для нас важна не скорость выхода из режима ограничений, а гарантии защищенности людей».

«Хочу ответственно сказать: уровень безопасности на избирательных участках будет точно выше, чем в любом магазине и в любой маршрутке. Над этим работают и за это несут ответственность тысячи людей, – сказал Сергей Жвачкин. – Голосования сегодня проходят во всём мире – прошли выборы во Франции и Южной Корее, за рубежом они идут и сейчас. Но нигде государства не вкладывают такие средства в безопасность избирателей, как в России».

Напомнил Сергей Жвачкин и о голосовании по поправкам в Конституцию.

По данным на 22 июня в регионе число заболевших в регионе составляет 1785 человек. Выздоровел 791 пациент. Лечение от коронавируса продолжают 980 человек.





По итогам прошлой недели Томская область заняла второе место среди регионов Сибири по приросту заболевших COVID-19. В настоящий момент коэффициент распространения инфекции составляет 1,09. Смягчение режима, согласно нормам Роспотребнадзора, возможно тогда, когда коэффициент станет меньше единицы.







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