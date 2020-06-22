Режим самоизоляции в Томской области продлен до 10 июля

«Благодаря своевременным мерам, благодаря героизму наших врачей и бдительности правоохранительных органов, благодаря тому, что мы не жалеем денег на разворачивание коечного фонда, средства защиты, лучшие медикаменты – благодаря всему этому, мы успешно сберегаем жизнь и здоровье людей и по-прежнему находимся в двадцатке регионов страны с наименьшим показателем заболеваемости, – отметил глава региона в своем обращении. – Но пока угроза окончательно не миновала, мы не можем открыть кафе и рестораны, спортклубы и фитнес-центры, кинотеатры, музеи, библиотеки. Для нас важна не скорость выхода из режима ограничений, а гарантии защищенности людей».