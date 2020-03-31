Режим самоизоляции в Томской области. Ответы на частые вопросы
Губернатор объявил режим полной самоизоляции в Томской области. Отвечаем на самые популярные вопросы.
Когда режим начнет действовать и сколько продлится?
Режим начинает действовать с 22:00 вторника, 31 марта, и до 15 апреля. В этот период жители Томской области должны находиться дома.
Когда я могу выйти из дома?
• если вам нужна медицинская помощь или существует прямая угроза жизни и здоровью;
• можно ездить на работу, которая не приостановлена в данный момент;
• можно ходить в ближайший магазин и в ближайшие места получения услуг, реализация которых не ограничена;
• можно выгуливать домашних животных «на расстоянии, не превышающем 200 метров от места проживания»;
• можно выносить мусор до ближайшей площадки сбора ТКО.
Как быть пожилым людям?
Им настоятельно рекомендуется оставаться дома. Если нужно купить продукты, то лучше всего позвонить родственникам (чтобы они оставили их за дверью) или вызвать волонтеров по телефону 8-800-200-34-11.
Кто-то будет следить за этим?
Да, губернатор уже анонсировал, что выполнение режима самоизоляции будет проверяться. Правда, пока не очень понятно, каким образом и ждет ли нарушителей штраф.
Сегодня Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий штрафы за нарушение режима самоизоляции. Изменениями в КоАП предлагается ввести штрафы за нарушение режима для граждан от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей и юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Если нарушение обернется причинением вреда здоровью или смертью человека, штрафы возрастут соответственно до 300 тыс., 500 тыс. и 1 млн рублей.
Статья КоАП 20.6 дополняется пунктом, предусматривающим ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Согласно документу, в таком случае штраф для граждан составит от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, а юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.
В случае причинения вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо рецидив обернутся штрафом для граждан от 15 тыс. до 50 тыс. рублей, должностных лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.
Однако это только законопроект, который пока не одобрил Совет Федерации и не подписал президент.
Режим самоизоляции, но кто-то ведь будет работать?
Школы и студенты до 5 апреля на каникулах, затем на дистанционном обучении. Продолжат работать сотрудники МВД, МЧС, мэрии и обладминистрации. Также не закроются больницы, магазины и аптеки.
Продолжат работу и дежурные группы в детских садах Томска. Мониторинг департамента образования показал, что количество детей, которые их посещают, снизилось. Если вчера в группах численностью до 10 человек было 612 детей, то сегодня только 429 воспитанников. Это дети медицинских работников, сотрудников сферы торговли, правоохранительных органов, транспортных предприятий и органов власти.
Фитнес-клубы, салоны красоты, кинотеатры, кафе, рестораны и другие публичные места должны быть закрыты.
А транспорт ездить будет?
Электротранспорт Томска продолжит работу в режиме выходного дня.
Автобусные муниципальные маршруты будут начинать работу в 6 часов утра, последние рейсы будут выходить в 21.00 и в 21.30. При этом интервал движения в рабочие дни «в часы пик» не должен превышать 10 минут, в межпиковые часы – 15 минут. В нерабочие дни общественный транспорт будет курсировать в «часы пик» с интервалом 15 минут, после 21 часа – 30 минут. Этот график утвержден для перевозчиков, работающих на муниципальных маршрутах №№ 4, 5, 8/9, 11, 12, 13/14, 19, 20, 22, 23, 25/52, 26, 29, 30/33, 38 и 53.
Будут работать и такси. Кроме того, можно передвигаться по городу и на собственном автомобиле, но опять же в случае острой необходимости (например, по работе или за продуктами).
На утро вторника, 31 марта, в инфекционных отделениях Томска и Северска находятся 26 человек. Из них пять человек ждут результатов анализов на коронавирус. Положительный диагноз коронавирусной инфекции в Томской области ранее был подтвержден у трех человек. Один из них уже выздоровел. Двое изолированы, их самочувствие удовлетворительное.
Режим массовой самоизоляции первой ввела Москва и Московская область. 30 марта премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал регионам проанализировать опыт Москвы. В итоге режим самоизоляции в понедельник ввели еще 14 регионов. К полудню 31 марта таких регионов было 23, включая соседнюю Новосибирскую область и Санкт-Петербург.
В Томской области до этого действовал режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Губернатор региона также принял ограничительные меры, однако ряд жителей региона попросили их расширить. В частности, они настаивают на закрытии торговых центров и детских садов.
В понедельник губернатор области Сергей Жвачкин провел аппаратное совещание, в ходе которого не исключил ужесточения карантинных мер.
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