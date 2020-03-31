Режим самоизоляции в Томской области. Ответы на частые вопросы

Режим начинает действовать с 22:00 вторника, 31 марта, и до 15 апреля. В этот период жители Томской области должны находиться дома.

• если вам нужна медицинская помощь или существует прямая угроза жизни и здоровью; • можно ездить на работу, которая не приостановлена в данный момент; • можно ходить в ближайший магазин и в ближайшие места получения услуг, реализация которых не ограничена; • можно выгуливать домашних животных «на расстоянии, не превышающем 200 метров от места проживания»; • можно выносить мусор до ближайшей площадки сбора ТКО.

Им настоятельно рекомендуется оставаться дома. Если нужно купить продукты, то лучше всего позвонить родственникам (чтобы они оставили их за дверью) или вызвать волонтеров по телефону 8-800-200-34-11.

Да, губернатор уже анонсировал, что выполнение режима самоизоляции будет проверяться. Правда, пока не очень понятно, каким образом и ждет ли нарушителей штраф.





Сегодня Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий штрафы за нарушение режима самоизоляции. Изменениями в КоАП предлагается ввести штрафы за нарушение режима для граждан от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей и юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Если нарушение обернется причинением вреда здоровью или смертью человека, штрафы возрастут соответственно до 300 тыс., 500 тыс. и 1 млн рублей.





Статья КоАП 20.6 дополняется пунктом, предусматривающим ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Согласно документу, в таком случае штраф для граждан составит от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, а юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.





В случае причинения вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо рецидив обернутся штрафом для граждан от 15 тыс. до 50 тыс. рублей, должностных лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.





Однако это только законопроект, который пока не одобрил Совет Федерации и не подписал президент.