Режим самоизоляции ужесточили в Томской области

В Томской области ужесточили режим самоизоляции. В частности, вводится единый образец справки от работодателя, обязательная регистрация на портале работа.томск.рф, а томичи, вернувшиеся из-за границы, обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию в обсерваторе.

Для предприятий и организаций Томской области, принявших решение о возобновлении деятельности при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, изменяется порядок регистрации на сайте работа.томск.рф. С 30 апреля эта регистрация носит не рекомендательный, а обязательный характер. Вводится единый образец справки для сотрудников действующих организаций.





Решением регионального оперативного штаба все без исключения жители Томской области, прибывающие из-за границы, теперь направляются для прохождения 14-дневной самоизоляции в обсерватор. Домашний режим самоизоляции для них не предусмотрен.





Обязательная двухнедельная самоизоляция также вводится для всех прибывающих на работу в вахтовые поселки предприятий нефтегазовой сферы.





Режим самоизоляции действует в Томской области до 30 апреля. На улицу можно было выходить, если надо в ближайший магазин за продуктами, на работу, выбросить мусор или погулять с собакой. Губернатор региона Сергей Жвачкин несколько раз обращался к жителям региона с просьбой соблюдать эти меры. Он отмечал, что при себе лучше всего иметь документы и справку с работы.





Нарушителей режима начали штрафовать. Максимальная сумма штрафа составляет 30 тысяч рублей.





В настоящее время в регионе коронавирус диагностировали у 81 человека. 11 из них уже выписали.







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